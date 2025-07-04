Трое детей утонули в озере в Шамкире

Найдены тела детей, утонувших в озере в селе Гадимгала Шамкирского района. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
После поступления информации о происшествии, водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС были незамедлительно направлены на место происшествия. Были организованы поисково-спасательные работы.
В ходе поисков тела утонувших — Ферди Теймурхан оглу Надирли (2016 г.р.), Ревана Теймурхан оглу Надирли (2018 г.р.) и Исмаила Нариман оглу Надирли (2021 г.р.) — были извлечены из воды и переданы по назначению.
Обстоятельства происшествия выясняются.
*** 19:37
В селе Гадимгала Шамкирского района Азербайджана произошла трагедия — в местном озере утонули трое детей. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.
По информации ведомства, сообщение об инциденте поступило на горячую линию «112». На место происшествия были направлены водолазы и спасатели Государственной службы по управлению маломерными судами и спасанию на водах МЧС. В настоящее время ведутся работы по поиску тел погибших.
МЧС заявляет, что дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления данных.
По сведениям местных СМИ, жертвами трагедии стали: Р. Надирли (2018 года рождения), Ф. Надирли (2016 года рождения) и Н. Исмаил (2021 года рождения).
Причины происшествия устанавливаются.