Трое детей утонули в озере в Шамкире

Найдены тела детей, утонувших в озере в селе Гадимгала Шамкирского района. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

После поступления информации о происшествии, водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС были незамедлительно направлены на место происшествия. Были организованы поисково-спасательные работы.

В ходе поисков тела утонувших — Ферди Теймурхан оглу Надирли (2016 г.р.), Ревана Теймурхан оглу Надирли (2018 г.р.) и Исмаила Нариман оглу Надирли (2021 г.р.) — были извлечены из воды и переданы по назначению.

Обстоятельства происшествия выясняются.