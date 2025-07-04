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Турция опровергла причастность РПК к лесным пожарам

19:48 275

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отвергает данные о том, что лесные пожары в стране вызваны группой, связанной с Рабочей партией Курдистана.

О том, что лесные пожары в Измире, Манисе и Хатае связаны с РПК, заявляли некоторые пользователи соцсетей. «Превращать утверждения, не основанные на каких-либо выводах, в политический материал,— это дезинформация, столь же опасная, как и сами пожары»,— говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при администрации Турции в соцсети Х.

В результате лесных пожаров, вспыхнувших в последние дни в нескольких турецких провинциях, двое человек погибли и более 500 пострадали. Об этом сообщал министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу. Глава МВД Турции Али Ерликая говорил, что более 50 тыс. жителей были эвакуированы.

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