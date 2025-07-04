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В Турции задержали мэра-оппозиционера

19:58 623

В турецкой провинции Анталья задержали мэра города Манавгат Ниязи Нефи Кара, сообщает TRT Haber.

Отмечается, что мэр города является членом оппозиционной Республиканской народной партии (РНП).

Кроме него задержаны еще 34 человека, включая его заместителей.

По информации турецких СМИ, задержания произошли «в ходе операции по взяточничеству, вымогательству и хищению средств в муниципалитете Манавгата».

Весной этого года по аналогичным обвинениям был задержан, а затем помещен под стражу мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Имамоглу также является членом НРП.

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