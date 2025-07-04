Бес попутал Трампа: В-2 – подарок для иранских ракет

Два американских конгрессмена, Джош Готтхаймер, демократ от штата Нью-Джерси, и Майк Лоулер, республиканец от штата Нью-Йорк, предложили законопроект, согласно которому по решению президента США Израилю в пользование будут предоставлены несколько тяжелых бомбардировщиков-невидимок B-2 и противобункерных бомб GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator «для защиты от будущей иранской угрозы». Любовь к Израилю у Трампа и некоторых представителей американского истеблишмента воистину не знает границ. Много любвеобильного мы видели в американо-израильских отношениях, но вот передача израильтянам нескольких самолетов, являющихся ключевым компонентом ядерной триады Америки, – это из ряда вон, впервые в новейшей истории.

Немного скучных тактико-технических характеристик этого бомбардировщика. На сегодняшний день это самый дорогой самолет в мире. Без учета НИОКР один В-2 стоит около 2 миллиардов долларов. Дальность полета - более 11 112 километров без дозаправки, а с дозаправкой в воздухе он может достичь практически любой цели в мире, и благодаря стелс-технологиям, делающим его почти невидимым для систем ПВО, нанести внезапный и сокрушительный удар. Боевая нагрузка - до 18 тонн. Полная заправка - 75 750 килограмм. За время принятия на вооружение в конце 90-х годов прошлого века B-2 принимал участие в операциях в Югославии (1999 год), в Ираке (2003 год), в Ливии (2011 год), в Афганистане, в Йемене (2024) и в Иране (2025 год). Наличие B-2 на вооружении США в силу его малозаметности позволяет американцам нанести внезапный удар в любое время и в любом месте. Что примечательно, до наступления эпохи Трампа в США никому и в голову бы не пришло передать этот бомбардировщик другому государству. Но хотя это решение представляется как инициатива двух конгрессменов, причем из разных партий, совершенно понятно, что без подсказки из Белого дома здесь не обошлось. А кто у нас там автор самых нестандартных и экстравагантных инициатив, которые в последнее время бьют фонтаном? Вопрос риторический.