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Армения вручила России ноту протеста

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Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, ему была вручена нота протеста «из-за высказываний», исходящих из РФ, по последним внутриполитическим процессам в Армении. Об этом сообщили в МИД Армении порталу radar.am.

В армянском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Ереван по дипломатическим каналам довел до российской стороны недовольство оценками, звучащими из России. «Посол России в Ереване был вызван в МИД и ему была вручена нота», - отметили в МИД Армении.

В Ереване сообщили, что выразили решительный протест против якобы «откровенно недружелюбной» риторики в российских средствах массовой информации и аналогичных, по мнению ведомства, заявлений некоторых должностных лиц в РФ и представителей экспертного сообщества.

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