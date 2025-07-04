USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон

новый поворот
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
20:29 2948

Великобритания, вслед за Европейским Союзом, начала переговоры о «подключении» к Срединному коридору, проходящему через территорию Азербайджана.

Как сообщают казахстанские СМИ, 2 июля в Лондоне состоялась конференция высокого уровня, посвященная транспортному коридору, проходящему через Каспийское море.

На мероприятии выступил торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорд Джон Алдердайс.

Британский чиновник, отметив экономическую и стратегическую значимость маршрута, призвал все страны региона отдать приоритет этому направлению, сулящему большие дивиденды всему евро-каспийскому пространству.

В Лондоне прозвучали важные месседжи

Лорд Алдердайс также обозначил конкретные шаги, предпринятые Лондоном для поддержки развития инфраструктуры в регионе. Важно напомнить, что экспортное агентство UK Export Finance (UKEF) завершило свою первую сделку в авиационной отрасли Азербайджана и сейчас рассматривает проекты модернизации портов и железнодорожных систем в Казахстане и Грузии. Кроме того, в рамках обновленной промышленной стратегии Великобритании UKEF выделило новый пакет финансирования в размере 20 миллиардов фунтов стерлингов (27,3 миллиарда долларов США), часть которого предназначена для поддержки транспортной связи и инфраструктуры.

«Мы также сыграли полезную, возможно, даже ключевую роль в содействии Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану в привлечении ошеломляющей суммы в 10 миллиардов долларов США за счет размещения суверенных облигаций на Лондонской фондовой бирже в прошлом году, что обеспечило финансирование проектов в сфере транспортной связности», — добавил Алдердайс.

Более широкую стратегическую ориентацию Великобритании на регион также отметил депутат парламента и торговый представитель Великобритании в Турции Афзал Хан, охарактеризовавший Срединный коридор как «более быстрый, эффективный и устойчивый» альтернативный торговый маршрут.

Посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов обратил внимание на еще один немаловажный фактор - страны, участвующие в развитии Срединного коридора, не ограничиваются транзитными задачами, а нацелены на более глубокую промышленную кооперацию.

Лорд Джон Алдердайс призвал всех поддержать Срединный коридор

«Речь идет не только об использовании Казахстана в качестве коридора. Мы хотим создавать производство и добавленную стоимость именно здесь — перерабатывать сырье, в том числе редкоземельные металлы, и экспортировать готовую продукцию в Великобританию и другие страны», — сказал он.

Посол упомянул логистические проблемы, в частности разницу в ширине железнодорожной колеи на границе с Китаем и задержки в портах Каспийского моря, но охарактеризовал их как возможности оптимизации логистики, к примеру, путем интеграции погрузки грузов в процессы перевалки.

«Казахстан не просто приглашает других покупать его товары, но и предлагает совместное производство, совместные инновации и совместный доступ к мировым рынкам», — сказал он.

Доктор наук Степан Степаненко, эксперт по российской и восточноевропейской политике, описал взаимодействие Великобритании со Срединным коридором в геостратегическом плане.

«Для Великобритании раннее присоединение к Срединному коридору — это разумный способ защитить три национальных интереса одновременно: сократить доходы России от транзита, перенаправив грузы на юг от кремлевских железных дорог, застраховаться от китайских узких мест в критически важных цепочках поставок и открыть новые, высокодоходные горизонты для городского капитала и профессиональных услуг», — сказал он.

А посол Казахстана и вовсе заговорил о промышленной кооперации в регионе

Ник Коулман, старший редактор новостей о нефти в S&P Global Commodity Insights, подчеркнул растущую важность коридора в энергетической логистике и безопасности поставок в Европу, особенно в контексте продолжающейся геополитической нестабильности.

Доктор наук Крис Брукс, глобальный директор FH Bertling Logistics, коснулся как возможности, так и технических ограничений в секторе логистики.

По его словам, Срединный коридор может стать подстраховкой из-за неопределенности морских проходов. При этом он затронул проблемы соблюдения западных санкций против России и проблем перевозки крупных грузов.

Напомним, что в апреле этого года в Самарканде на саммите «Евросоюз — Центральная Азия» Брюссель выразил твердую поддержку развитию Срединного коридора. ЕС обязался инвестировать 12 миллиардов евро в создание и модернизацию инфраструктуры вдоль этого маршрута в странах региона.

Москва, в свою очередь, не скрывает недовольства тем, что страны Центральной Азии развивают торговый маршрут, проходящий в обход России, к тому же в партнерстве с Евросоюзом.

По данным организации Third World Solidarity, до 2022 года более 85 процентов железнодорожной торговли между Китаем и Европой проходило через территорию России. Западные санкции и меняющаяся геополитическая динамика сделали этот маршрут менее жизнеспособным.

Напротив, Срединный коридор стал надежной альтернативой, при этом ежегодные объемы грузовых перевозок выросли с 840 тысяч тонн в 2021 году до 4,5 миллионов тонн в 2024 году. По прогнозам Всемирного банка, к 2030 году этот показатель может увеличиться более чем вдвое, до 11 миллионов тонн, при условии реализации критически важных инвестиций в инфраструктуру и регулирование.

Читайте по теме

Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор; все еще актуально
14 мая 2025, 21:48 28498
Критическая зависимость Евросоюза от Азербайджана горячая тема
3 мая 2025, 11:55 10126
Почему Алиеву не по пути с Советом Европы? еще один вопрос; все еще актуально
27 апреля 2025, 00:31 14148
В Баку не разрешили пикет у посольства России
В Баку не разрешили пикет у посольства России
21:31 1338
Россия запретит азербайджанские томаты?
Россия запретит азербайджанские томаты?
21:22 1532
После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон
После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон новый поворот
20:29 2949
Бес попутал Трампа: В-2 – подарок для иранских ракет
Бес попутал Трампа: В-2 – подарок для иранских ракет наш комментарий
20:03 3093
Армения вручила России ноту протеста
Армения вручила России ноту протеста
20:20 2892
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае актуальный комментарий
19:33 3942
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС видео; фото; обновлено 13:55
13:55 8916
В Турции задержали мэра-оппозиционера
В Турции задержали мэра-оппозиционера
19:58 1669
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России»
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России» обновлено 17:52
17:52 10411
Алиев и Эрдоган встретились в Ханкенди
Алиев и Эрдоган встретились в Ханкенди фото
19:01 2315
Шествие в Ереване: усилена охрана здания СНБ
Шествие в Ереване: усилена охрана здания СНБ видео; обновлено 21:26
21:26 4234

ЭТО ВАЖНО

В Баку не разрешили пикет у посольства России
В Баку не разрешили пикет у посольства России
21:31 1338
Россия запретит азербайджанские томаты?
Россия запретит азербайджанские томаты?
21:22 1532
После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон
После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон новый поворот
20:29 2949
Бес попутал Трампа: В-2 – подарок для иранских ракет
Бес попутал Трампа: В-2 – подарок для иранских ракет наш комментарий
20:03 3093
Армения вручила России ноту протеста
Армения вручила России ноту протеста
20:20 2892
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае актуальный комментарий
19:33 3942
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС видео; фото; обновлено 13:55
13:55 8916
В Турции задержали мэра-оппозиционера
В Турции задержали мэра-оппозиционера
19:58 1669
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России»
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России» обновлено 17:52
17:52 10411
Алиев и Эрдоган встретились в Ханкенди
Алиев и Эрдоган встретились в Ханкенди фото
19:01 2315
Шествие в Ереване: усилена охрана здания СНБ
Шествие в Ереване: усилена охрана здания СНБ видео; обновлено 21:26
21:26 4234
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться