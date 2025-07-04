После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон

Великобритания, вслед за Европейским Союзом, начала переговоры о «подключении» к Срединному коридору, проходящему через территорию Азербайджана. Как сообщают казахстанские СМИ, 2 июля в Лондоне состоялась конференция высокого уровня, посвященная транспортному коридору, проходящему через Каспийское море. На мероприятии выступил торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорд Джон Алдердайс. Британский чиновник, отметив экономическую и стратегическую значимость маршрута, призвал все страны региона отдать приоритет этому направлению, сулящему большие дивиденды всему евро-каспийскому пространству.

Лорд Алдердайс также обозначил конкретные шаги, предпринятые Лондоном для поддержки развития инфраструктуры в регионе. Важно напомнить, что экспортное агентство UK Export Finance (UKEF) завершило свою первую сделку в авиационной отрасли Азербайджана и сейчас рассматривает проекты модернизации портов и железнодорожных систем в Казахстане и Грузии. Кроме того, в рамках обновленной промышленной стратегии Великобритании UKEF выделило новый пакет финансирования в размере 20 миллиардов фунтов стерлингов (27,3 миллиарда долларов США), часть которого предназначена для поддержки транспортной связи и инфраструктуры. «Мы также сыграли полезную, возможно, даже ключевую роль в содействии Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану в привлечении ошеломляющей суммы в 10 миллиардов долларов США за счет размещения суверенных облигаций на Лондонской фондовой бирже в прошлом году, что обеспечило финансирование проектов в сфере транспортной связности», — добавил Алдердайс. Более широкую стратегическую ориентацию Великобритании на регион также отметил депутат парламента и торговый представитель Великобритании в Турции Афзал Хан, охарактеризовавший Срединный коридор как «более быстрый, эффективный и устойчивый» альтернативный торговый маршрут. Посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов обратил внимание на еще один немаловажный фактор - страны, участвующие в развитии Срединного коридора, не ограничиваются транзитными задачами, а нацелены на более глубокую промышленную кооперацию.

«Речь идет не только об использовании Казахстана в качестве коридора. Мы хотим создавать производство и добавленную стоимость именно здесь — перерабатывать сырье, в том числе редкоземельные металлы, и экспортировать готовую продукцию в Великобританию и другие страны», — сказал он. Посол упомянул логистические проблемы, в частности разницу в ширине железнодорожной колеи на границе с Китаем и задержки в портах Каспийского моря, но охарактеризовал их как возможности оптимизации логистики, к примеру, путем интеграции погрузки грузов в процессы перевалки. «Казахстан не просто приглашает других покупать его товары, но и предлагает совместное производство, совместные инновации и совместный доступ к мировым рынкам», — сказал он. Доктор наук Степан Степаненко, эксперт по российской и восточноевропейской политике, описал взаимодействие Великобритании со Срединным коридором в геостратегическом плане. «Для Великобритании раннее присоединение к Срединному коридору — это разумный способ защитить три национальных интереса одновременно: сократить доходы России от транзита, перенаправив грузы на юг от кремлевских железных дорог, застраховаться от китайских узких мест в критически важных цепочках поставок и открыть новые, высокодоходные горизонты для городского капитала и профессиональных услуг», — сказал он.