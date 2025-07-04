После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон

Великобритания, вслед за Европейским Союзом, начала переговоры о «подключении» к Срединному коридору, проходящему через территорию Азербайджана.
Как сообщают казахстанские СМИ, 2 июля в Лондоне состоялась конференция высокого уровня, посвященная транспортному коридору, проходящему через Каспийское море.
На мероприятии выступил торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорд Джон Алдердайс.
Британский чиновник, отметив экономическую и стратегическую значимость маршрута, призвал все страны региона отдать приоритет этому направлению, сулящему большие дивиденды всему евро-каспийскому пространству.
Лорд Алдердайс также обозначил конкретные шаги, предпринятые Лондоном для поддержки развития инфраструктуры в регионе. Важно напомнить, что экспортное агентство UK Export Finance (UKEF) завершило свою первую сделку в авиационной отрасли Азербайджана и сейчас рассматривает проекты модернизации портов и железнодорожных систем в Казахстане и Грузии. Кроме того, в рамках обновленной промышленной стратегии Великобритании UKEF выделило новый пакет финансирования в размере 20 миллиардов фунтов стерлингов (27,3 миллиарда долларов США), часть которого предназначена для поддержки транспортной связи и инфраструктуры.
«Мы также сыграли полезную, возможно, даже ключевую роль в содействии Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану в привлечении ошеломляющей суммы в 10 миллиардов долларов США за счет размещения суверенных облигаций на Лондонской фондовой бирже в прошлом году, что обеспечило финансирование проектов в сфере транспортной связности», — добавил Алдердайс.
Более широкую стратегическую ориентацию Великобритании на регион также отметил депутат парламента и торговый представитель Великобритании в Турции Афзал Хан, охарактеризовавший Срединный коридор как «более быстрый, эффективный и устойчивый» альтернативный торговый маршрут.
Посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов обратил внимание на еще один немаловажный фактор - страны, участвующие в развитии Срединного коридора, не ограничиваются транзитными задачами, а нацелены на более глубокую промышленную кооперацию.
«Речь идет не только об использовании Казахстана в качестве коридора. Мы хотим создавать производство и добавленную стоимость именно здесь — перерабатывать сырье, в том числе редкоземельные металлы, и экспортировать готовую продукцию в Великобританию и другие страны», — сказал он.
Посол упомянул логистические проблемы, в частности разницу в ширине железнодорожной колеи на границе с Китаем и задержки в портах Каспийского моря, но охарактеризовал их как возможности оптимизации логистики, к примеру, путем интеграции погрузки грузов в процессы перевалки.
«Казахстан не просто приглашает других покупать его товары, но и предлагает совместное производство, совместные инновации и совместный доступ к мировым рынкам», — сказал он.
Доктор наук Степан Степаненко, эксперт по российской и восточноевропейской политике, описал взаимодействие Великобритании со Срединным коридором в геостратегическом плане.
«Для Великобритании раннее присоединение к Срединному коридору — это разумный способ защитить три национальных интереса одновременно: сократить доходы России от транзита, перенаправив грузы на юг от кремлевских железных дорог, застраховаться от китайских узких мест в критически важных цепочках поставок и открыть новые, высокодоходные горизонты для городского капитала и профессиональных услуг», — сказал он.
Ник Коулман, старший редактор новостей о нефти в S&P Global Commodity Insights, подчеркнул растущую важность коридора в энергетической логистике и безопасности поставок в Европу, особенно в контексте продолжающейся геополитической нестабильности.
Доктор наук Крис Брукс, глобальный директор FH Bertling Logistics, коснулся как возможности, так и технических ограничений в секторе логистики.
По его словам, Срединный коридор может стать подстраховкой из-за неопределенности морских проходов. При этом он затронул проблемы соблюдения западных санкций против России и проблем перевозки крупных грузов.
Напомним, что в апреле этого года в Самарканде на саммите «Евросоюз — Центральная Азия» Брюссель выразил твердую поддержку развитию Срединного коридора. ЕС обязался инвестировать 12 миллиардов евро в создание и модернизацию инфраструктуры вдоль этого маршрута в странах региона.
Москва, в свою очередь, не скрывает недовольства тем, что страны Центральной Азии развивают торговый маршрут, проходящий в обход России, к тому же в партнерстве с Евросоюзом.
По данным организации Third World Solidarity, до 2022 года более 85 процентов железнодорожной торговли между Китаем и Европой проходило через территорию России. Западные санкции и меняющаяся геополитическая динамика сделали этот маршрут менее жизнеспособным.
Напротив, Срединный коридор стал надежной альтернативой, при этом ежегодные объемы грузовых перевозок выросли с 840 тысяч тонн в 2021 году до 4,5 миллионов тонн в 2024 году. По прогнозам Всемирного банка, к 2030 году этот показатель может увеличиться более чем вдвое, до 11 миллионов тонн, при условии реализации критически важных инвестиций в инфраструктуру и регулирование.