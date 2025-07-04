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Арестованные архиепископы объявляют голодовку

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Архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян 5 июня объявят однодневную голодовку. Об этом говорится в заявлении Аджапахяна.

«Мы объявляем 5 июля однодневную голодовку в связи с Днем Конституции, осуждая антиконституционный процесс в нашем отношении», – отметил священнослужитель.

Напомним, архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следком сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти. Против Аджапахяна было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета. 29 июня он был арестован на два месяца.

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