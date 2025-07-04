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Сколько территории контролирует Израиль в Газе?

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Израильские военные установили оперативный контроль над 65% территории сектора Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, таковы результаты возобновленной полномасштабной наземной кампании, отсчет при этом ведется с марта 2025 года. За это время израильская армия атаковала более 7,5 тыс. военных объектов палестинских радикалов по всему анклаву, включая склады с оружием, ракетные установки, подземные туннели и отряды вооруженных радикалов, сообщили в пресс-службе.

Только за минувшую неделю, по данным армии, в Газе были устранены более 100 палестинских радикалов, в том числе несколько командиров военного крыла движения ХАМАС. «Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности продолжают действовать в секторе Газа в соответствии с целями войны, преследуя задачу защиты мирных граждан Израиля, в особенности населения [израильских] населенных пунктов, расположенных рядом с сектором Газа», - заявили военные.

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