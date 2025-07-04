Израиль может напасть на Египет

На фоне продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке всё чаще звучат заявления о целенаправленной стратегии Израиля и США, направленной на ослабление военного потенциала соседних с Израилем государств. Очередное предупреждение появилось на страницах иорданского издания Al-Youm, в котором ближневосточный аналитик Элиф Цбаг выдвинул тревожную гипотезу: по его мнению, следующим объектом американо-израильского стратегического давления может стать Арабская Республика Египет.
Экспертная оценка информированного аналитика вызвала резонанс в общественном мнении стран Ближнего Востока. Цбаг утверждает, что Израиль при поддержке Соединённых Штатов последовательно работает над тем, чтобы нейтрализовать на своих границах любые потенциальные военные угрозы. Это выражается в усилиях по разоружению, реформированию или даже полному демонтажу регулярных армий таких стран, как Сирия и Ливан, где, по словам иорданского исследователя, уже сегодня наблюдаются признаки глубокой трансформации.
В частности, после прихода к власти в Сирии правительства Ахмада аш-Шараа регулярная армия этой страны фрагментирована, а в Ливане усиливается международное давление на «Хезболлу» и проводятся обсуждения по реструктуризации вооружённых сил страны.
Следующим звеном в этой цепочке, по мнению Цбага, может стать Египет — одна из наиболее сильных армий арабского мира, обладающая высокой степенью организации, боевым опытом и значительным арсеналом. Именно мощь египетских вооружённых сил остаётся фактором, позволяющим сохранить хрупкий региональный баланс и сдерживающим реализацию израильской концепции регионального военного доминирования.
«Египетская армия — это столп, который с точки зрения Израиля нарушает баланс, и поэтому она может стать центром внимания на следующем этапе», — подчёркивает Элиф Цбаг.
Анализ, опубликованный в Al-Youm, указывает на более глубокую цель, стоящую за предполагаемыми действиями США и Израиля: не просто разоружение, а перераспределение власти в странах региона. Целью якобы является ослабление суверенитета государств путём их внутренней фрагментации на сектантские или этнические образования, неспособные к самостоятельной политике. Реализация этой стратегии создаст зону «управляемого хаоса» на границах Израиля, где отсутствуют мощные военные структуры, способные бросить вызов интересам еврейского государства.
Следут отметить, что подобная политика не нова — в истории ближневосточных конфликтов можно найти немало подтверждений идеи о «новом Ближнем Востоке», где границы государств и центры силы подвергаются трансформации извне. Ещё в 2006 году тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс упомянула о «родовых схватках нового Ближнего Востока», описывая израильско-ливанскую войну, как элемент более широкой стратегии регионального переустройства.
Несмотря на опасения, реализация подобной стратегии столкнётся с серьёзными вызовами. В отличие от Сирии или Ливана, Египет обладает стабильной системой власти, высокоцентрализованным государством и одной из крупнейших армий в Африке и арабском мире. Кроме того, Египет — важный партнёр США в сфере безопасности и получает от Вашингтона ежегодную военную помощь в размере около 1,3 миллиарда долларов, что делает политически рискованной любую открытую попытку ослабить его вооружённые силы.
В то же время, внутриполитические и экономические трудности, с которыми сталкивается Каир, могут быть использованы как предлог для давления или предложений по «реформированию» армии под видом международной помощи и «модернизации». Уже сегодня такие международные финансовые институты, как Международный валютный фонд, выдвигают перед официальным Каиром жёсткие условия по реструктуризации государственного сектора, включая сокращение военных расходов.
Понятно, что на Ближнем Востоке, где подозрения и стратегическое соперничество являются частью повседневной жизни, подобные заявления вызывают обостренную реакцию. Для многих в арабском мире подобные оценки и прогнозы стали подтверждением давно циркулирующих подозрений о том, что региональная архитектура безопасности на Ближнем Востоке создаётся не в интересах арабских государств, а ради укрепления доминирующей позиции Израиля и его союзников.
Таким образом, если «египетский сценарий», описанный Цбагом, начнёт реализовываться, это может спровоцировать крупномасштабную политическую и военную турбулентность. Соответственно, дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от способности руководства Египта сохранять военную независимость, укреплять институты и избегать внешних манипуляций, прикрываемых необходимостью реформ.