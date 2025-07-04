Израиль может напасть на Египет

На фоне продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке всё чаще звучат заявления о целенаправленной стратегии Израиля и США, направленной на ослабление военного потенциала соседних с Израилем государств. Очередное предупреждение появилось на страницах иорданского издания Al-Youm, в котором ближневосточный аналитик Элиф Цбаг выдвинул тревожную гипотезу: по его мнению, следующим объектом американо-израильского стратегического давления может стать Арабская Республика Египет. Экспертная оценка информированного аналитика вызвала резонанс в общественном мнении стран Ближнего Востока. Цбаг утверждает, что Израиль при поддержке Соединённых Штатов последовательно работает над тем, чтобы нейтрализовать на своих границах любые потенциальные военные угрозы. Это выражается в усилиях по разоружению, реформированию или даже полному демонтажу регулярных армий таких стран, как Сирия и Ливан, где, по словам иорданского исследователя, уже сегодня наблюдаются признаки глубокой трансформации.

В частности, после прихода к власти в Сирии правительства Ахмада аш-Шараа регулярная армия этой страны фрагментирована, а в Ливане усиливается международное давление на «Хезболлу» и проводятся обсуждения по реструктуризации вооружённых сил страны. Следующим звеном в этой цепочке, по мнению Цбага, может стать Египет — одна из наиболее сильных армий арабского мира, обладающая высокой степенью организации, боевым опытом и значительным арсеналом. Именно мощь египетских вооружённых сил остаётся фактором, позволяющим сохранить хрупкий региональный баланс и сдерживающим реализацию израильской концепции регионального военного доминирования. «Египетская армия — это столп, который с точки зрения Израиля нарушает баланс, и поэтому она может стать центром внимания на следующем этапе», — подчёркивает Элиф Цбаг. Анализ, опубликованный в Al-Youm, указывает на более глубокую цель, стоящую за предполагаемыми действиями США и Израиля: не просто разоружение, а перераспределение власти в странах региона. Целью якобы является ослабление суверенитета государств путём их внутренней фрагментации на сектантские или этнические образования, неспособные к самостоятельной политике. Реализация этой стратегии создаст зону «управляемого хаоса» на границах Израиля, где отсутствуют мощные военные структуры, способные бросить вызов интересам еврейского государства.

Следут отметить, что подобная политика не нова — в истории ближневосточных конфликтов можно найти немало подтверждений идеи о «новом Ближнем Востоке», где границы государств и центры силы подвергаются трансформации извне. Ещё в 2006 году тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс упомянула о «родовых схватках нового Ближнего Востока», описывая израильско-ливанскую войну, как элемент более широкой стратегии регионального переустройства. Несмотря на опасения, реализация подобной стратегии столкнётся с серьёзными вызовами. В отличие от Сирии или Ливана, Египет обладает стабильной системой власти, высокоцентрализованным государством и одной из крупнейших армий в Африке и арабском мире. Кроме того, Египет — важный партнёр США в сфере безопасности и получает от Вашингтона ежегодную военную помощь в размере около 1,3 миллиарда долларов, что делает политически рискованной любую открытую попытку ослабить его вооружённые силы. В то же время, внутриполитические и экономические трудности, с которыми сталкивается Каир, могут быть использованы как предлог для давления или предложений по «реформированию» армии под видом международной помощи и «модернизации». Уже сегодня такие международные финансовые институты, как Международный валютный фонд, выдвигают перед официальным Каиром жёсткие условия по реструктуризации государственного сектора, включая сокращение военных расходов.