Россия запретит азербайджанские томаты?

Специально запрещать импорт томатов из Азербайджана Минсельхоз РФ не планирует - этот вопрос отрегулирует сам рынок.
Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
По ее словам, в России рынок томатов и огурцов достаточно сбалансирован. Он очень волатильный в зависимости от сезона.
«Так, летом своих томатов много - томаты и огурцы выращивают и личные подсобные хозяйства. А продукция из Азербайджана, Узбекистана, Турции и т.д. - нишевая. Если у нас будет достаточно продукции - значит, рынок просто не будет покупать (за рубежом - прим.). Если достаточно не будет - значит, наши друзья из Азербайджана и Узбекистана будут нам помогать», - сказала министр.