Россия запретит азербайджанские томаты?

По ее словам, в России рынок томатов и огурцов достаточно сбалансирован. Он очень волатильный в зависимости от сезона.

«Так, летом своих томатов много - томаты и огурцы выращивают и личные подсобные хозяйства. А продукция из Азербайджана, Узбекистана, Турции и т.д. - нишевая. Если у нас будет достаточно продукции - значит, рынок просто не будет покупать (за рубежом - прим.). Если достаточно не будет - значит, наши друзья из Азербайджана и Узбекистана будут нам помогать», - сказала министр.