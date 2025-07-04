В Баку не разрешили пикет у посольства России

Исполнительная власть Баку ответила на обращение партии «Мусават» о проведении 8 июля пикета перед посольством России в Азербайджане.

27 июня 2025 года Азербайджан официально заявил протест российской стороне в связи с незаконными и насильственными действиями, совершенными российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге (РФ), и в этом направлении были предприняты соответствующие шаги.

Принимая во внимание вышеизложенное, проведение пикета перед зданием посольства России в Азербайджане 8 июля 2025 года не считается целесообразным.