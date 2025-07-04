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США пригрозили ЕС новыми пошлинами

21:51 276

США пригрозили ЕС ввести пошлины в размере 17% на импортируемую европейскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Они отмечают, что американская сторона пошла на такой шаг перед установленным на 9 июля крайним сроком согласования торговой сделки между США и ЕС.

Предупреждение было передано еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу на встрече в Вашингтоне 3 июля, на следующий день оно уже было передано послам стран - членов ЕС, указывает FT.

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