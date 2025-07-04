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Мелони: США не прекращали поставки оружия Украине

22:35 830

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что США не прекратили поставки оружия Украине, а пересмотрели решения, касающиеся отдельных компонентов.

Об этом она заявила, выступая на форуме, организованном итальянским журналистом Бруно Вестой.

«Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках специфических компонентов», - сказала Мелони. По ее словам, этот факт значимый, но «не соответствует, как пытаются представлять, полному уходу США». В подтверждение глава правительства сообщила, что говорила с президентом США Дональдом Трампом «и о Киеве, и о торговых пошлинах».

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения этой информации. На брифинге помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что Пентагон не уточняет номенклатуру вооружений, по-прежнему поставляемых Украине.

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