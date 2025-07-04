Умер композитор «Секретных материалов»

Композитор Марк Сноу умер в возрасте 78 лет у себя дома в Коннектикуте, сообщает Variety.

Сноу известен музыкой ко множеству сериалов. В частности, он написал главную тему «Секретных материалов», а также музыку к сериалам «Тайны Смолвиля», «Ее звали Никита», «Хелтер Скелтер» и другим.

Кроме того, у Сноу 15 номинаций на премию «Эмми» (шесть из них — за «Секретные материалы»).

Сноу учился в Высшей школе музыки и искусств в Нью-Йорке, а затем в Джульярдской школе музыки и начинал с написания музыки для оркестра, но в конце 1980-х годов стал одним из первых композиторов, кто полностью перешел на электронную музыку и работал в своей домашней студии. Вся музыка для «Секретных материалов» была создана на его синтезаторах, сэмплерах и других музыкальных машинах, отмечает Variety.