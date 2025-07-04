Азербайджан обыграл Боснию на старте чемпионата Европы

Сегодня в Литве стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди спортсменок не старше 18 лет в дивизионе «B».

Сборная Азербайджана в первом матче в Вильнюсе играла с Боснией и Герцеговиной. Встреча завершилась со счетом 83:81 в пользу азербайджанских баскетболисток.

Сборные Азербайджана и Боснии выступают в группе «С» вместе с Литвой, Украиной, Косово и Исландией. В 1-м туре, помимо Азербайджана, в нашей группе также победили Литва и Украина. Завтра Азербайджан сыграет с Украиной.

Всего в чемпионате Европы участвует 21 команда. Сборные поделены на четыре группы. Лучшие две команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал. Остальные продолжат борьбу за места с 9-го и ниже.