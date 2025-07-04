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В России будут сажать в тюрьму за «сатанизм»

23:36 248

Генпрокуратура и Минюст России потребовали признать экстремистским и запретить «Международное движение сатанизма».

Иск направлен в Верховный суд, его инициатором был лично генпрокурор Игорь Краснов. Рассмотрение назначено на 22 июля — этим займется судья Олег Нефедов, который ранее вынес решение о запрете «Международного движения ЛГБТ», обратила внимание «Медиазона».

Официальных организаций под такими названиями нет. Что из себя представляет «Международное движение сатанизма» и кто в него входит, в Минюсте и Генпрокуратуре не пояснили.

В прошлом в России уже признавали экстремистскими несуществующие организации — например, «Антироссийское сепаратистское движение», уголовную субкультуру АУЕ и «Колумбайн». В случае удовлетворения иска силовики смогут преследовать россиян, якобы разделяющих идеи «сатанизма», по статье об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) с максимальным наказанием до 6 лет лишения свободы.

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