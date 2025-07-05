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Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае

Китай: Война между Израилем и Ираном не должна повториться

00:03 519

Ирано-израильский конфликт не должен повториться, поскольку дальнейшее применение силы приведет к всплеску ненависти и эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Недавний военный конфликт между Израилем и Ираном не должен повториться, потому что война не решит проблему иранской ядерной программы. А превентивный удар будет явно лишен легитимности, станет произвольным применением силы, что только вызовет еще больший конфликт и накопление еще большей ненависти», - сказал он в Париже на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

По словам Ван И, силу нужно использовать в мирных интересах и не доказывать ее применением свою правоту. Китайский дипломат также указал на необходимость решения палестинской проблемы и конфликта в секторе Газа, которые «нельзя отодвигать на второй план».

Глава МИД КНР отметил, что законные требования палестинцев необходимо удовлетворить как можно скорее, а «голос справедливости мусульманского мира должен быть услышан».

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