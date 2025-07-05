А если труп врага не проплывет мимо?

Итак, Дональд Трамп одержал внушительную победу. Сначала Сенат, а затем Палата представителей Конгресса одобрили его «Большой и красивый билль» - налоговый и иммиграционный законопроект. Однако, несмотря на праздничную атмосферу, невеселы лица простых американцев. В нижней палате Конгресса дебаты проходили исключительно остро. В результате за него проголосовали 218 конгрессменов, против были 214. Все прошло по партийным спискам: республиканцы проголосовали за билль, за исключением двух ренегатов — Томаса Мэсси и Брайана Фитцпатрика, которые перешли на сторону политических противников. Лидер демократического меньшинства в Палате Хаким Джеффрис выступал перед коллегами 9 часов без перерыва, убеждая проголосовать против билля — это была самая длинная речь лидера партии в Конгрессе. Его месседж гораздо лаконичнее передала конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. «Этот билль является сделкой с дьяволом», - сказала она.

Возможно, под дьяволом она имела в виду Дональда Трампа. Тот взял железной рукой за горло Республиканскую партию так, что почти никто не мог и дернуться. Часть умеренных членов партии тихо застонали, предвидя, к чему это голосование приведет. Суммируем содержание билля, оставив без детального анализа вопрос о стремительном росте национального долга в стране. Попытки снизить этот потолок долга не удавались ни одному из американских президентов. Но Трамп превзошел всех своих предшественников: он своим «большим и красивым биллем» повышает долг на 4 триллиона долларов. Однако эта тема не слишком интересует американских граждан, многие из которых вообще не знают, что это такое. Их лица невеселы потому, что билль приведет к резкому сокращению расходов на социальные нужды. Так, обширная программа Medicaid потеряет 1 триллион. Это означает, что 17 миллионов человек потеряют медицинскую страховку (в одном ненавидимом Трампом либеральном Нью-Йорке ее лишатся от 1 до 1,5 миллиона граждан). Одновременно миллионы будут лишены доступа к получению продуктовых купонов, поскольку программа, которая называется SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), будет усечена на 185 миллиардов долларов. И эти потери никак не компенсирует обещанный Трампом налоговый вычет для каждого пенсионера на 6 тысяч.

Университет Пенсильвании подсчитал, что «большой и красивый билль» Трампа сделает более бедными 60 процентов налогоплательщиков. В выигрыше останется лишь 0,1 процент населения — те, кто зарабатывают по крайней мере 1 миллион долларов в год. Со снижением налогов на них они обогатятся еще на 83 тысячи. То есть суть билля в двух словах сводится к тому, что бедные станут беднее, а богатые - богаче, и это не банальная фигура речи. «Билль является средним пальцем для рабочих людей», - говорит конгрессмен-демократ Джим Макговерн из Массачусетса. Демократы убеждены, что все эти бедные люди проголосуют за их кандидатов на промежуточных выборах 2026 года. Возможно, что большинство это сделает, хотя, учитывая результаты президентских выборов 2024 года, когда Трампа поддержали именно работяги, это не гарантировано.

Понимают ли стратеги Трампа, что своим биллем он делает подарок демократам? Может, они просто идиоты, как многие в команде президента? Но, скорее всего, голоса республиканских политтехнологов просто не являются решающими. Все в Америке решает сам Трамп. Недаром в стране уже утвердилось понятие «эра Трампа». Дональд Трамп - очевидный диктатор. Он делает все, что хочет, и сомнения ему не свойственны. Но представим себе, что будет, если экономическая ситуация в стране ухудшится из-за законодательных маневров президента и его глупейшей политики торговых пошлин, которыми он угрожает всему миру. Что произойдет, если республиканцы потеряют в 2026 году обе палаты Конгресса? Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать: Трамп тогда возьмет на вооружение силовые методы. Вроде тех, которые он продемонстрировал во время недавних волнений в Лос-Анджелесе, куда своей властью в обход закона ввел Национальную гвардию. Только теперь война будет объявлена всем мегаполисам, находящимся в руках демократов. А массовые акции протеста против депортации миллионов мигрантов будут жестко пресекаться. Два последних года Трампа при таком сценарии обещают быть исключительно бурными. Но демократы глядят дальше, на выборы 2028 года. И хотят попасть в яблочко. Их цель - вице-президент Джей Ди Вэнс.