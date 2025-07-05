USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
Новость дня
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае

США могут возобновить поставки ракет Patriot Украине

00:58 289

Президент США Дональд Трамп может возобновить поставки ракет Patriot Украине после «очень хорошего» разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters.

По данным источников издания, Трамп настроен положительно и выразил готовность пересмотреть приостановленные отгрузки, в том числе десятки ракет ПВО, которые критически нужны Украине для защиты от российских ударов.

Отмечается, что в Киеве надеются на скорейшее решение вопроса, несмотря на предварительные задержки из-за так называемой «нехватки ресурсов».

Издание пишет, что Украина просит Вашингтон продать ей больше ракет и систем Patriot, которые она считает ключевыми для защиты своих городов от усиливающихся российских авиаударов: «Решение Вашингтона приостановить некоторые поставки оружия в Украину вызвало предупреждения Киева о том, что этот шаг ослабит его способность защищаться от российских авиаударов и наступлений на поле боя».

Один из источников сообщил Reuters, что они с оптимизмом смотрят на то, что поставки ракет Patriot могут возобновиться после того, что они назвали «очень хорошей» беседой между президентами.

Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае актуальный комментарий
4 июля 2025, 19:33 6531
Израиль может напасть на Египет
Израиль может напасть на Египет наша корреспонденция
4 июля 2025, 20:56 4103
Азербайджан обыграл Боснию на старте чемпионата Европы
Азербайджан обыграл Боснию на старте чемпионата Европы ФОТО
4 июля 2025, 23:32 1322
В Баку не разрешили пикет у посольства России
В Баку не разрешили пикет у посольства России
4 июля 2025, 21:31 4814
Россия запретит азербайджанские томаты?
Россия запретит азербайджанские томаты?
4 июля 2025, 21:22 4808
После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон
После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон новый поворот
4 июля 2025, 20:29 6451
Бес попутал Трампа: В-2 – подарок для иранских ракет
Бес попутал Трампа: В-2 – подарок для иранских ракет наш комментарий
4 июля 2025, 20:03 5381
Армения вручила России ноту протеста
Армения вручила России ноту протеста
4 июля 2025, 20:20 5339
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС видео; фото; обновлено 13:55
4 июля 2025, 13:55 9766
В Турции аресты
В Турции аресты обновлено 22:14
4 июля 2025, 22:14 3594
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России»
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России» обновлено 17:52
4 июля 2025, 17:52 11914

ЭТО ВАЖНО

Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае актуальный комментарий
4 июля 2025, 19:33 6531
Израиль может напасть на Египет
Израиль может напасть на Египет наша корреспонденция
4 июля 2025, 20:56 4103
Азербайджан обыграл Боснию на старте чемпионата Европы
Азербайджан обыграл Боснию на старте чемпионата Европы ФОТО
4 июля 2025, 23:32 1322
В Баку не разрешили пикет у посольства России
В Баку не разрешили пикет у посольства России
4 июля 2025, 21:31 4814
Россия запретит азербайджанские томаты?
Россия запретит азербайджанские томаты?
4 июля 2025, 21:22 4808
После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон
После Брюсселя к Азербайджану подключается и Лондон новый поворот
4 июля 2025, 20:29 6451
Бес попутал Трампа: В-2 – подарок для иранских ракет
Бес попутал Трампа: В-2 – подарок для иранских ракет наш комментарий
4 июля 2025, 20:03 5381
Армения вручила России ноту протеста
Армения вручила России ноту протеста
4 июля 2025, 20:20 5339
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС
Заявления Ильхама Алиева на саммите ОЭС видео; фото; обновлено 13:55
4 июля 2025, 13:55 9766
В Турции аресты
В Турции аресты обновлено 22:14
4 июля 2025, 22:14 3594
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России»
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья обвинили «в угрозе национальной безопасности России» обновлено 17:52
4 июля 2025, 17:52 11914
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться