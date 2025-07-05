Мир повис, а фронт рухнет

Неожиданный, ранее не запланированный разговор Путина с Трампом совпал с еще более неожиданными новостями о приостановке военных поставок США Украине. Могло создаться впечатление, что Вашингтон специально приурочил эту «паузу» к разговору с российским президентом ради достижения каких-то мирных договоренностей. Впрочем, по итогам 50-минутного разговора стало ясно, что это были пустые надежды (или подозрения – кому как больше нравится). О содержании беседы рассказал не сам Путин, а его помощник Юрий Ушаков. Который был в целом позитивен, но не очень информативен. Трамп вновь поднял вопрос прекращения огня, на что получил отказ Путина. Примерно в такой форме: Россия продолжает искать переговорный путь урегулирования конфликта, но будет добиваться устранения первопричин конфликта, ради чего и началась СВО.

Возможное содержание третьего раунда переговоров между РФ и Украиной не обсуждалось. Таким образом, он подвис в неопределенности. Хотя Москва от него не отказывается. На этот стержень были нанизаны другие темы, которые можно назвать умеренно позитивными. Разрыва и ссоры не произошло, будут продолжать общаться. Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США, Трамп похвалился прохождением своего мега-билля о налогах и расходах. Помянули Ближний Восток и конкретно Сирию – тоже не вполне конфликтная тема сейчас, и даже некие «перспективные совместные экономические проекты в энергетике и исследовании космоса». Но это уже на случай наступления светлого послевоенного будущего. Тема личной встречи, по словам Ушакова, «висит в воздухе», но пока там и останется. Ее тоже не обсуждали. Условия не созрели. Что касается приостановки поставок оружия Украине, то и об этом тоже не говорили. Сам Трамп был в оценках гораздо менее благостным. Он откровенно заявил, что разочарован и что, по его мнению, Путин не готов прекращать боевые действия. Однако, вслед за выражением своей печали, Трамп не стал упоминать всуе слово «санкции» и вообще говорить о надобности какого-то давления на Москву, как от него требуют и Киев, и Европа. Вместо этого он снова «спустил собак» на старину Байдена. После чего уже представитель Кремля Дмитрий Песков счел возможным обозначить в более четких формулировках отказ Путина идти на прекращение огня. Пожалуй, впервые Москва столь четко говорит о «невозможности» прекращения огня, даже не упоминая никаких условий. Так что ставка однозначно сделана на успешную летнюю военную кампанию.

Словно в подкрепление этих слов и намерений российская армия нанесла в ночь после разговора двух президентов массированный удар по целям в Украине, в том числе по Киеву. Глава МИД Украины Сибига поспешил тотчас увязать эти два события: «Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сразу после того, как Путин поговорил с президентом Трампом. И он делает это специально. Хватит ждать! Путин явно демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны», - написал он в соцсетях. Это была вполне понятная «информационная разминка» перед разговором уже Зеленского с Трампом 4 июля. Вряд ли при этом российские войска, нанося удары, ставили целью именно как-то унизить или оскорбить лично Трампа. Возможно, прошла команда «не бить» именно в тот момент, когда шел разговор и накануне его, а потом просто реализовали уже ранее задуманное. Однако Зеленский на следующий день как раз тему массированных ударов (может, следовало выждать еще сутки?) и разыграл в разговоре с Трампом, поставив вопрос о поставках систем ПВО, про которые накануне прошел слух о приостановке. «Трамп сказал, что хочет помочь с ПВО и что он проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено», – сообщил информатор изданию Axios. Из Киева, в свою очередь, сообщили, что Трамп и Зеленский договорились, что вскоре команды США и Украины встретятся для обсуждения вопросов ПВО и поставок других видов вооружений. Так что в свете нежелания Москвы идти на прекращение огня позиция Вашингтона может ужесточиться. Ранее в ответ на слухи в массмедиа о приостановке военных поставок США Украине из Вашингтона раздались не вполне внятные разъяснения. Так, представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не приостанавливали поставки всей военной помощи для Украины, а ограничения затронули лишь некоторые типы ракет. Тогда как украинские чиновники сообщали, что на паузу поставлены именно все поставки, включая снаряды и запчасти. Судя по всему, решение принял лично глава Пентагона Пит Хегсет, распоряжение коснулось в том числе десятков ракет для систем ПВО Patriot.

Приостановка поставок затронула даже те вооружения, которые успели перебросить из США в Польшу. И представитель Госдепа была не вполне корректна, когда говорила, что оно затронуло лишь некоторые виды ракет. Там и минометы, и снаряды, и 25 установок Stinger, которые поставляются с самого начала военного конфликта. Решение Пентагона для многих оказалось неожиданным, в том числе, судя по всему, для Госдепа тоже. И даже для спецпредставителя по Украине Кита Келлога. Хотя в Пентагоне настаивают, что решение было принято еще до 12-дневной войны Израиля с Ираном, где американцам тоже пришлось поработать. В Конгрессе запросили срочный брифинг с целью проинформировать о причинах и последствиях решения Белого дома. Оно не пользуется популярностью в том числе в рядах республиканцев, которые считают, что ослаблять позиции Киева таким образом нельзя. Решение Вашингтона было полной неожиданностью для Киева. Настолько, что украинский МИД даже вызывал временного поверенного в делах США на Украине Джона Хинкеля для разъяснений. В Европе так и вовсе пришли в шок. Там не ожидали, что рассуждения о прекращении военной помощи США Украине начнут реализовываться так скоро. Насколько можно понять, решение о приостановке изначально носило все же временный характер – на два месяца. Почему на два, а не на три или один? Возможно, исходя из расчетов, что уже поставленных вооружений ВСУ хватит как раз на два месяца, а за это время фронт не рухнет. Зато к тому времени прояснится итог летней военной кампании, которая пока идет с преимуществом российской армии. Ведь сказал же не так давно Трамп, разочаровавшись в отсутствии быстрых результатов своего миротворчества: иногда надо просто дать возможность подраться еще какое-то время.