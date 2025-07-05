UFC проведет бой на территории Белого дома

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести бой на территории Белого дома. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя UFC.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома состоится поединок UFC. Американский лидер заявил, что бой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США, которая будет отмечаться 4 июля 2026 года.

Трамп не пояснил, когда именно может пройти поединок и кто примет в нем участие. Журналисты пресс-пула Белого дома приводят слова пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт, которая пояснила, что Трамп настроен «совершенно серьезно».