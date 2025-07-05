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Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае

Словакия спасает Россию

01:31 686

Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против России, Братислава намерена продолжить консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах, сообщило словацкое новостное агентство TASR.

«Словакия в пятницу на уровне послов государств - членов Европейского союза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России», — сообщило издание со ссылкой на МИД Словакии.

В МИД страны сообщили, что «Словакия готова продолжать конструктивную коммуникацию с Европейской комиссией», добавив, что пока переговоры не сняли существующие у страны возражения к инициативе REPowerEU.

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