Словакия спасает Россию

Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против России, Братислава намерена продолжить консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах, сообщило словацкое новостное агентство TASR.

«Словакия в пятницу на уровне послов государств - членов Европейского союза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России», — сообщило издание со ссылкой на МИД Словакии.

В МИД страны сообщили, что «Словакия готова продолжать конструктивную коммуникацию с Европейской комиссией», добавив, что пока переговоры не сняли существующие у страны возражения к инициативе REPowerEU.