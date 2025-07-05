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Пезешкиан развеял опасения по поводу визита в Азербайджан

01:54 1048

Некоторые говорили, что поездка в Азербайджан может быть сопряжена с опасностями или что по пути могут возникнуть проблемы. Но, слава Богу, как наш отъезд прошел без каких-либо проблем, так и наше возвращение прошло в полном мире и безопасности. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан после визита в Азербайджан. Его слова цитирует агентство Mehr.

Подводя итоги своей поездки в Азербайджан, Пезешкиан отметил, что провел ряд важных двусторонних встреч и обсудил перспективы регионального взаимодействия.

«Когда мы прибыли в Баку утром, у нас состоялась очень конструктивная встреча с премьер-министром Пакистана. Обсуждались выполнение прежних соглашений, внутренняя координация и меры по укреплению двусторонних отношений. Было уделено внимание дипломатическому взаимодействию и экономическому сотрудничеству», — сказал Пезешкиан.

Он также сообщил о содержательной встрече с президентом Таджикистана. «Господин президент свободно говорит на персидском языке. Он подчеркнул важность углубления отношений в экономической, научной, экспертной и транспортной сферах. Это была значимая встреча для укрепления прежнего сотрудничества», - добавил Пезешкиан.

Особое внимание президент Ирана уделил двусторонним переговорам с лидерами Турции и Азербайджана.

«С президентом Турции мы обсудили вопросы экономического взаимодействия и политической координации. Мы также провели содержательные консультации по дальнейшему дипломатическому взаимодействию», — подчеркнул он.

По словам Пезешкиана, встреча с президентом Азербайджана прошла в позитивной и дружественной атмосфере. Обсуждались конкретные шаги по углублению экономического и регионального сотрудничества.

Иранский лидер подчеркнул, что подобные визиты играют важную роль в развитии связей с исламскими странами. «Необходимо, чтобы не только лидеры, но и министры, их заместители, а также специалисты активно включались в реализацию достигнутых соглашений. Научная, транспортная и культурная сферы должны получить приоритетное внимание», — отметил он.

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