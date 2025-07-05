Полет над гнездом Кремля

В России с жуткой регулярностью выпадают из окон либо заканчивают жизнь другим неестественным образом менеджеры высшего звена, причем чаще других – имевшие отношение к нефтегазовой отрасли. Эта традиция заметно усилилась после 2022 года.
Вот и накануне, 4 июля, из окна высотки на Рублевском шоссе в Москве выпал Андрей Бадалов, 62-летний недавний менеджер «Транснефти». В компании он курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий. А до этого работал в НИИ «Восход», который занимается разработкой, внедрением и сопровождением «государственных информационных систем федерального значения». В частности, именно этот институт поддерживает Государственную автоматизированную систему «Выборы» и ряд платформ государственного хранения документов и документооборота. Серьезный человек.
По одной информации, Бадалов выпал из окна своей квартиры, по другой – его квартира находилась семью этажами ниже. Как бы то ни было, эту смерть естественной не назовешь. Говорят, у него были проблемы со здоровьем, но у кого из топ-менеджеров к этому возрасту их нет? Впрочем, конечно же, исключать самоубийство нельзя. Но СМИ не могли по этому поводу не вспомнить другие странные смерти. Особенно густо смерти шли в роковом 2022 году.
Управляющий транспортной службы «Газпром инвест» Леонид Шульман в свои 60 лет будто бы вскрыл вены в ванне загородного дома, это было в январе 2022 года, еще до начала большой войны. А Александр Тюляков, 61-летний заместитель генерального директора Единого расчетного центра «Газпрома» (казначейство компании) по корпоративной безопасности, был найден в гараже уже 25 февраля 2022 года. Место события – тот же поселок Выборгского района Ленинградской области. Совпадение?
В марте в Нижнем Новгороде была обнаружена зарезанной семья местного миллионера Василия Мельникова – он сам, его жена и сыновья четырех и десяти лет.
В апреле 2022 года в своей квартире в Москве был найден застреленным 51-летний Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка, тесно по бизнесу связанный с «Ростехом» Сергея Чемезова. Застрелены также были его жена и дочь. Следствие решило, что Аваев сам застрелился после того, как убил свою семью.
В апреле же подобная история произошла на вилле в Испании: бывший главбух ПАО «НОВАТЭК» Сергей Протосеня был обнаружен повешенным, а жена и дочь скончались от резаных ран.
В мае 2022 года от сердечной недостаточности скончался бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин. Якобы перед этим он проводил магический ритуал с шаманом вуду. В сентябре того же года из окна больницы при Управлении делами президента выпал и разбился насмерть глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов, ему было 67.
В 2022 году в Индии после падения с третьего этажа гостиницы погиб депутат «Единой России» Павел Антов, написавший перед этим антивоенный пост в соцсети.
В 2023 году наделала шума странная смерть в возрасте сорока лет Антона Черепенникова, владельца большинства систем для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика. Из лукойловских еще зафиксирована гибель председателя совета директоров ПАО «Лукойл» Владимира Некрасова, которую списали на запой. А вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус будто бы покончил с собой прямо в центральном офисе «Лукойла». В 48 лет взял и умер Дмитрий Зацепин, руководитель одного из дочерних подразделений «Лукойла».
Из относительно недавнего – в один день, 4 февраля 2025 года, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Карелии Артур Пряхин якобы покончил с собой, а сотрудник судебно-экспертного центра Следственного комитета в Москве Алексей Зубков выжил после падения, но заявил, что ничего не помнит.
По самым приблизительным подсчетам, с 2022 года по июль 2025 года случилось около четырех десятков крайне подозрительных смертей среди российских бизнесменов и чиновников высокого уровня. Жизнь у них, конечно, нервная и связанная с большими стрессами и рисками, но смертность неестественно велика. В значительной части упомянутых и прочих случаев наверняка имело место чье-то вмешательство, которое помогло проштрафившемуся, или задолжавшему, или еще каким-то образом провинившемуся человечку отправиться в мир иной, да еще и с членами семьи, чтобы другим неповадно было. Это – Россия.