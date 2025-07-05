Полет над гнездом Кремля

В России с жуткой регулярностью выпадают из окон либо заканчивают жизнь другим неестественным образом менеджеры высшего звена, причем чаще других – имевшие отношение к нефтегазовой отрасли. Эта традиция заметно усилилась после 2022 года. Вот и накануне, 4 июля, из окна высотки на Рублевском шоссе в Москве выпал Андрей Бадалов, 62-летний недавний менеджер «Транснефти». В компании он курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий. А до этого работал в НИИ «Восход», который занимается разработкой, внедрением и сопровождением «государственных информационных систем федерального значения». В частности, именно этот институт поддерживает Государственную автоматизированную систему «Выборы» и ряд платформ государственного хранения документов и документооборота. Серьезный человек. По одной информации, Бадалов выпал из окна своей квартиры, по другой – его квартира находилась семью этажами ниже. Как бы то ни было, эту смерть естественной не назовешь. Говорят, у него были проблемы со здоровьем, но у кого из топ-менеджеров к этому возрасту их нет? Впрочем, конечно же, исключать самоубийство нельзя. Но СМИ не могли по этому поводу не вспомнить другие странные смерти. Особенно густо смерти шли в роковом 2022 году.

Управляющий транспортной службы «Газпром инвест» Леонид Шульман в свои 60 лет будто бы вскрыл вены в ванне загородного дома, это было в январе 2022 года, еще до начала большой войны. А Александр Тюляков, 61-летний заместитель генерального директора Единого расчетного центра «Газпрома» (казначейство компании) по корпоративной безопасности, был найден в гараже уже 25 февраля 2022 года. Место события – тот же поселок Выборгского района Ленинградской области. Совпадение? В марте в Нижнем Новгороде была обнаружена зарезанной семья местного миллионера Василия Мельникова – он сам, его жена и сыновья четырех и десяти лет. В апреле 2022 года в своей квартире в Москве был найден застреленным 51-летний Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка, тесно по бизнесу связанный с «Ростехом» Сергея Чемезова. Застрелены также были его жена и дочь. Следствие решило, что Аваев сам застрелился после того, как убил свою семью. В апреле же подобная история произошла на вилле в Испании: бывший главбух ПАО «НОВАТЭК» Сергей Протосеня был обнаружен повешенным, а жена и дочь скончались от резаных ран. В мае 2022 года от сердечной недостаточности скончался бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин. Якобы перед этим он проводил магический ритуал с шаманом вуду. В сентябре того же года из окна больницы при Управлении делами президента выпал и разбился насмерть глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов, ему было 67.