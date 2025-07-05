Трамп подписал «единый, большой, красивый законопроект»

«Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», - заверил американский лидер на Южной лужайке Белого дома перед подписанием. Как он считает, документ предусматривает «крупнейшее сокращение налогов в американской истории». Его одобрение законодателями, по мнению Трампа, стало «величайшей победой».

Разработанный по инициативе вашингтонской администрации документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме того, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

Основатель SpaceX Илон Маск, который ранее был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), неоднократно подвергал законопроект жесткой критике, в том числе из-за того, что он предусматривает повышение потолка госдолга на $5 трлн. Госдолг США сейчас превышает $36 трлн. Маск заявлял, что готов будет оказать помощь на предстоящих в следующем году промежуточных выборах в Конгресс оппонентам тех законодателей-республиканцев, которые поддержали документ.