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Китай Путину: Ын – это наша корова

наше поле зрения
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
04:38 1411

Вот любят журналисты порассуждать о неких абстрактных военных и политических блоках – хлебом их не корми. Как правило - даже не задавая себе вопросы о том, насколько они реальны, насколько совпадают интересы стран, которые в эти блоки журналистская фантазия сводит воедино.

Конечно, масштабов БРИКС, этого порождения игры ума, пытающегося волею некоторых политиков уже много лет безуспешно стать международным объединением это достигает не всегда – но тенденция присутствует. И последний тому пример – якобы уже сформировавшаяся ось Москва-Пекин-Тегеран-Пхеньян. Какую силу, влияние и тесную спайку она имеет – прекрасно продемонстрировала 12-дневная война. А что происходит в треугольнике Китай-Россия-Северная Корея – интересно взглянуть поподробнее.

Китаю не по душе сближение России с Ыном

Что нужно от Москвы Ким Чен Ыну – российские передовые по северокорейским представлениям технологии, нефть, продовольствие и регулярная оплата за поставляемую северокорейцами военную продукцию. Причем, Пхеньян готов нарастить ее производство, во всяком случае именно об этом северокорейский лидер заявил на днях во время своего выступления по итогам артиллерийских учений и заседания Центральной военной комиссии КНДР, а также в ходе визита на два оборонных предприятия - Канггейского тракторного завода, где выпускаются реактивные снаряды, и Хвечхонского машиностроительного завода «Рёнха», производителя боеприпасов для артиллерии.

На всех этих мероприятиях он приводил весьма показательные цифры - объемы выпуска боеприпасов этими предприятиями вырос в четыре раза по сравнению со среднегодовыми показателями и почти вдвое превысили прежние рекорды. И что этот рост напрямую связан с экспортом в Россию для ведения войны против Украины. Объемы впечатляют, а потому Ким Чен Ын распорядился построить крупнейший военный завод в истории КНДР рядом с городом Хичхон. Чтобы воспользоваться благоприятной экономической конъюнктурой и побольше заработать денег.

Что нужно Владимиру Путину от своего северокорейского коллеги? В первую очередь – дешевую рабочую силу, с чем у Пхеньяна совершенно нет проблем. На днях стало известно, что Северная Корея рассматривает отправку в Россию до 25 000 человек для обучения навыкам производства и управления дронами, как сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на дипломатические источники в России и на Западе. Предполагается, что северокорейцы будут учиться на предприятии по производству БПЛА «Герань» в Елабуге.

Ын распорядился построить крупнейший военный завод в истории КНДР рядом с городом Хичхон

А кроме того, во время недавнего визита в Пхеньян Сергея Шойгу, Северная Корея пообещала отправить в Россию 1000 саперов и 5000 строителей. «Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов» - с удовлетворением сообщил глава российского Совбеза.

Иными словами, здесь все хорошо, можно даже сказать отлично, что позволяет Ким Чен Ыну все увереннее чувствовать себя на международной арене. Не так давно он даже на письмо Дональда Трампа с предложением возобновления диалога между США и КНДР не соизволил ответить – вот каким важным себя почувствовал, прямо по книге «Крестный отец»: «Ты предлагаешь мне диалог, но делаешь это безо всякого уважения».

Но вот тут-то и выявилось проблема – Китай со все большим раздражением смотрит на объятия Москвы и Пхеньяна. «Будучи крупной страной в регионе, Китай должен следовать основному принципу в решении проблемы незаконного обладания Северной Кореей ядерным оружием, а именно - рассматривать и решать северокорейский вопрос независимо.  И никогда не связывать его с отношениями между Китаем и США или даже с отношениями между Китаем и Россией, после подписания союза между Северной Кореей и Россией», - пишет в опубликованной недавно статье секретарь Международного центра изучения общественного мнения «Общество Чархар» Цао Синь.

Товарищу Си не нравится, ведь разгребать придется ему самому

Резюмируя: «Поскольку региональная безопасность является основным интересом Китая, поддержание региональной безопасности является собственным делом Китая». Иными словами, Пекин достаточно негативно воспринимает военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Поскольку северокорейский лидер слишком амбициозен и непредсказуем, мало ли что взбредет ему в голову – а разгребать последствия потом Пекину. Кроме того, в Китае вполне обоснованно считают, что активность России в АТР должна согласовываться с китайской стороной, просто потому, что она глубже понимает специфику отношений в регионе, чего нет у Москвы.

Предостережение РФ и КНДР от Пекина сделано, пожалуй, что впервые за последние годы в столь прямолинейной форме. Посмотрим, какие выводы сделают в Москве и Пхеньяне, и сделают ли их вообще.

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