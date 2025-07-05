Хочешь мира с Израилем – сдай территории

По сообщениям некоторых сирийских источников, израильский премьер Нетаньяху может встретиться с Ахмадом аш-Шараа на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Тем временем несколько дней назад президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии, первые из которых были введены в 2004 году. Такие подарки просто так не делаются, и аш-Шараа должен был очень постараться, чтобы Трамп пошел на такой шаг. Он просто обязан был предложить нечто такое Белому дому и израильтянам, которые сейчас на Ближнем Востоке действуют столь слаженным дуэтом, что, перефразируя классика прошлого века «порой невозможно понять, где в регионе кончается политика американцев и начинаются интересы израильтян».

На то, что говорится в тексте подписанного Трампом документа – «США привержены поддержке стабильной, единой и живущей в мире с собой и своими соседями Сирии. Единая Сирия, не предоставляющая убежища террористическим организациям и обеспечивающая безопасность своих религиозных и этнических меньшинств, будет поддерживать региональную безопасность и процветание» - внимания обращать не стоит. Это просто красивый фантик, который скрывает то, что Вашингтон и Израиль сумели продавить у новых сирийских властей. Есть только одно, что аш-Шараа, в прошлом Абу Мохаммед аль-Джулани, в переводе «аль-Джулани» - означает «родом с Голанских высот», мог бы предложить Израилю. И есть только одно, что Израиль бы с радостью согласился получить, отказавшись от своей категоричной позиции, что новым властям Сирии доверять категорически нельзя, что они все в прошлом экстремисты, только временно и для вида одевшие пиджаки – а суть их осталась прежней. И это одно – признание, что Голанские высоты, аннексированные Израилем в 1981 году по итогам двух войн, «Шестидневной войны» 1967-го и «войны Судного дня» 1973, являются частью Израиля, к чему еврейской государство все эти годы активно стремилось, в том числе – при поддержке США, которые признали израильскую аннексию Голанских высот в 2019 году.

Голанские высоты для Израиля – это вопрос стратегии. Во-первых, потому, что они возвышаются над севером Израиля, обеспечивая контроль над долиной Хула и Галилеей. А кроме того, тот кто ими обладает – тот контролирует перевалы и дороги, ведущие в Дамаск. Во-вторых, высоты – это контроль над водными ресурсами, которые питают реку Иордан и Тивериадское озеро, ключевые источники пресной воды для Израиля. Есть и в-третьих, и в-четвертых – но уже перечисленного вполне достаточно чтобы понять значимость контроля для Израиля этой территории. И они своего при помощи Трампа добились. В длившейся с 1967 года борьбе за Голанские высоты – еврейским государством поставлена жирная завершающая точка. А кроме того, по условиям американцев, Сирия должна установить дипломатические отношения с Израилем и присоединяется к Авраамовым соглашениям Трампа. Но было бы несправедливым сказать, что Сирию ободрали как липку. Израиль обязуется вывести все свои войска с той территории Сирии, которую они захватили после декабря 2024 года, то есть из буферной зоны, прилегающей к Голанским высотам и прекратить односторонние бомбовые удары по территории Сирии. А гарантами этого будут США. Иными словами, такой маленький Кэмп-Дэвид, который уже был в 1978 году между Израилем и Египтом при посредничестве президента Джимми Картера.