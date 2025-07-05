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ВСУ заявили об ударе по российскому аэродрому: там базируются истребители

обновлено 10:26
10:26 3767

В ночь на 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В результате удара в ночь на субботу был поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, и вероятно, другие самолеты, утверждают украинские военные. Результаты поражения уточняются.

Российская сторона не комментировала сообщение об атаке на аэродром.

* * * 09:10

В нескольких российских регионах зафиксированы взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом после ночной атаки беспилотников.

По сообщениям российских властей и очевидцев, в ночь на субботу, 5 июля, беспилотники атаковали несколько объектов в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов. Местные жители Энгельса в соцсетях сообщали о серии взрывов в районе военного аэродрома.

Из-за атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В Чебоксарах дроны атаковали одно из производственных предприятий, возник пожар. Кадры одного из попаданий распространились в соцсетях. На видео зафиксирован пожар. После атаки в городе наблюдались перебои с мобильным интернетом.

По данным Telegram-канала Astra, полицейские перекрыли въезд на территорию АО «ВНИИР-Прогресс», которое производит для российской армии антенны «Комета», они защищают дроны от украинских средств РЭБ.

Кроме того, система мониторинга пожаров NASA зафиксировала возгорание на территории военного аэродрома «Борисоглебск» в Воронежской области. Губернатор области утверждает, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы за ночь уничтожили больше 25 БПЛА в Воронежской области.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в регионе была отражена воздушная атака - сбит дрон в Чертковском районе.

Об атаках БПЛА сообщали также власти Ленинградской области, в аэропорту «Пулково» были задержаны более 50 авиарейсов. В ночь на субботу российское агентство гражданской авиации закрывало три аэропорта: «Пулково» в Санкт-Петербурге, а также аэропорты в Нижнем Новгороде и Тамбове. Росавиация объяснила это необходимостью «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Позже «ограничения», введенные ранее в «Пулково», были сняты.

Министерство обороны России передает, что «в течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА - над территорией Воронежской области (по словам губернатора, более 25 – ред.), 11 БПЛА - над территорией Брянской области, по 9 БПЛА - над территориями Белгородской и Саратовской областей, 8 БПЛА - над территорией Новгородской области, 6 БПЛА - над территорией Курской области, по 3 БПЛА - над территориями Ленинградской и Орловской областей, по 2 БПЛА - над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия и по 1 БПЛА - над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей». 

Украинское военное командование ситуацию пока не комментировало.

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