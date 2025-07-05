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Израиль изучает ответ ХАМАС, а Трамп анонсирует скорую «сделку по Газе»

09:34 684

Израиль подтвердил, что получил ответ от палестинского движения ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

По его данным, израильский чиновник подтвердил, что Израиль получил ответный документ от ХАМАС через посредников, и «его детали изучаются».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «на следующей неделе может быть [достигнута] сделка по Газе», отметив, что «очень оптимистично» смотрит на возможность заключения этой сделки. Глава Белого дома назвал хорошей новость о том, что движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение по Газе: «Это хорошо. Меня еще не проинформировали на эту тему. Нам необходимо покончить с этим. Необходимо сделать что-нибудь с Газой».

Ранее ХАМАС сообщил в своем Telegram-канале, что движение передало положительный ответ посредникам и готово немедленно начать переговоры о реализации обсуждаемого предложения. Такое решение, отметили в движении, было принято после «завершения консультаций со всеми палестинскими фракциями».

4 июля телеканал Al-Ghad со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС представит «свое новое видение» по трем спорным пунктам и «не будет требовать обязательного продления прекращения огня на 30 дней» после того, как закончатся 60 суток перемирия. Однако движение по-прежнему считает необходимым «продолжение переговоров до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение» по Газе. Al-Ghad также подчеркнул, что ХАМАС будет требовать обеспечить ввоз гуманитарной помощи в анклав «в таких объемах, чтобы нивелировать дефицит продуктов и медикаментов».

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