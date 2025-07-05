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Смертельные наводнения в Техасе: погибшие, пропавшие без вести...

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09:43 1494

По меньшей мере 24 человека погибли в результате сильного наводнения в американском штате Техас, сообщает BBC.

От 23 до 25 человек числятся пропавшими без вести в летнем лагере для девочек Camp Mystic. На данный момент спасены или эвакуированы 237 человек.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал случившееся катастрофой и подписал чрезвычайное заявление, предоставив спасателям доступ ко всем необходимым ресурсам. Он заявил, что поиски пропавших будут вестись непрерывно. Власти говорят, что прогнозы погоды не предсказывали такое большое количество осадков.

Президент США Дональд Трамп назвал наводнения шокирующими и ужасными. По всему штату были отменены праздничные мероприятия в честь Дня независимости.

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