Смертельные наводнения в Техасе: погибшие, пропавшие без вести...

От 23 до 25 человек числятся пропавшими без вести в летнем лагере для девочек Camp Mystic. На данный момент спасены или эвакуированы 237 человек.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате сильного наводнения в американском штате Техас, сообщает BBC.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал случившееся катастрофой и подписал чрезвычайное заявление, предоставив спасателям доступ ко всем необходимым ресурсам. Он заявил, что поиски пропавших будут вестись непрерывно. Власти говорят, что прогнозы погоды не предсказывали такое большое количество осадков.

Президент США Дональд Трамп назвал наводнения шокирующими и ужасными. По всему штату были отменены праздничные мероприятия в честь Дня независимости.