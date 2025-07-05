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Трамп признает: Путин «хочет идти до конца и продолжать убивать людей»

10:14 2141

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что пока не знает, удастся ли ему остановить войну России против Украины.

«Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел», - сказал он.

Дональд Трамп также сказал журналистам, что не исключает продолжения поставок средств ПВО Украине, в том числе комплексов Patriot. Он сообщил, что обсуждал эту тему в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля. «Им они (Patriot) понадобятся для обороны... Им что-то понадобится, потому что по ним бьют довольно сильно», - сказал Трамп.

«Мы помогали им и будем продолжать помогать. Ситуация достаточно сложная. Увидим, что будет дальше», - заявил президент США. Он таже напомнил, что был крайне недоволен телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным: «Похоже, он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей. Меня это не устраивает».

Кроме того, Трамп сказал, что Путин «не в восторге» от американских санкций против российской экономики, но раньше РФ удавалось с ними справляться: «Мы много разговариваем о санкциях. Он не в восторге от них. Ему удавалось справляться с санкциями, но эти санкции (будущие - ред.) - достаточно жесткие. Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал».

В то же время Трамп подчеркнул, что он относится к России жестче, чем к Ирану или любой другой стране.

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