В Турции продолжаются аресты оппозиционных мэров

Отмечается, что Каралар и Тутдере уже доставлены в Стамбул. Все трое являются членами оппозиционной Республиканской народной партии.

В рамках проводимого Главной прокуратурой Стамбула расследования по делу о коррупции в отношении муниципалитета Стамбула задержаны мэр муниципалитета Аданы Зейдан Каралар, мэр Адыямана Абдуррахман Тутдере, а также мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бёчек. Об этом сообщает Hürriyet.

Согласно сообщению издания, в ходе расследования были изучены заявления и документы, представленные свидетелями, работавшими в компаниях Азиза Ихсана Акташа (он был освобожден после дачи показаний и заявлений о раскаянии), а также некоторыми подозреваемыми, находящимися под арестом. В связи с этим и были задержаны Зейдан Каралар и Абдуррахман Тутдере. Уже выданы ордера на их арест.

Из 15 человек, в отношении которых выданы ордера на задержание, 11 были взяты под стражу, в то время как стало известно, что один человек находится за границей, и что работа по задержанию остальных троих продолжается.

В заявлении прокуратуры сообщается, что обыск и задержание проводились в рамках расследования двух отдельных уголовных дел в отношении трех подозреваемых.