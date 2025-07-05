Россия выпустила по Украине более 300 беспилотников: пострадали и дети

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают, что пока известно об 11 пострадавших, среди них двое детей.

На одном из объектов города возник масштабный пожар — тушение продолжается. В другом районе удар пришелся по почтовому отделению и нежилому зданию. Загорелись дома и автомобили. К ликвидации последствий привлекли 93 спасателя и 29 единиц техники, включая пиротехников, медиков и пожарный поезд.

Также россияне били по Днепропетровской области. Как сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, из-за атаки в Днепровском районе пострадали три человека - две женщины и мужчина.

В ночь на 5 июля Россия атаковала Украину 322 беспилотниками, из них 292 были обезврежены, сообщили в украинских Воздушных силах. По данным военных, основным направлением удара была Хмельницкая область, город Староконстантинов. Отмечается, что 157 БПЛА были сбиты, еще 135 признаны «локационно потерянными». Зафиксировано попадание в 4 локациях и падение обломков в 6 локациях.