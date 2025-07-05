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В городах и районах Азербайджана акции по сдаче крови

11:26 524

В Азербайджане по случаю Дня Ашура проходит акция по сдаче крови. Акция организована совместно Министерством здравоохранения Азербайджана и Управлением мусульман Кавказа с целью оказания помощи пациентам, нуждающимся в крови.

В сообщении министерства говорится, что граждане принимают активное участие в акции, пункты сдачи крови открыты в Баку и регионах с утра 5 июля. По состоянию на 10:00 уже сдали кровь 362 человека. У них было собрано в общей сложности 162,9 литра крови.

В этом году акции по сдаче крови организованы в 38 пунктах в 30 городах и регионах Азербайджана. Кампания по сдаче крови продолжится в течение дня.

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