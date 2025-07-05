Али Нагиев. Напутствие чекисту

4 июля в Академии имени Гейдара Алиева (Академия) Службы государственной безопасности (СГБ) состоялась торжественная церемония в связи с выпускниками. В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, руководящие сотрудники Службы, ветераны органов безопасности, профессорско-преподавательский состав Академии, выпускники и их родители. Согласно сообщению Службы госбезопасности, сначала был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый перед Музеем Гейдара Алиева Академии, с глубоким уважением была почтена светлая память великой личности. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет Азербайджана, прозвучал Государственный гимн. После выпускникам вручили дипломы Академии.

Затем начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев поздравил выпускников с успешным окончанием Академии и пожелал им успехов в дальнейшей служебной деятельности. Начальник Службы заявил, что молодые офицеры, окончившие это учебное заведение, которое носит имя общенационального лидера, должны основывать свою деятельность на принципах вечной преданности Родине и народу, поставив перед собой высшей целью обязанность защиты безопасности государства, всегда должны быть бдительными, должны увековечить наследие профессионализма великого лидера Гейдара Алиева в органах безопасности. Генерал-полковник Али Нагиев, подчеркнув, что материально-техническая база и кадровый потенциал Академии с каждым годом все больше совершенствуются, подробно рассказал о проводимой работе по адаптации уровня образования в этом учреждении в соответствии с требованиями современности, а также о постоянном улучшении существующих условий в Академии, отметил, что успехи курсантов этого специализированного высшего учебного заведения в последние годы в конкурсах знаний являются логическим результатом перечисленных факторов.