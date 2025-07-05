Над Киевом дым, а в Наджафе горят факелы

Киев (Украина). Дым над городом после массированного удара российской армии

Газа (Палестина). Мать и дочь спешат в укрытие во время израильского удара по лагерю Аль-Бурейдж

Тель-Авив (Израиль). А на пляже баннер, призывающий спасти заложников, удерживаемых ХАМАС

Прага (Чехия). Масштабный блэкаут в Чехии. Пассажирки отдыхают на полу в зале железнодорожного вокзала из-за задержки поездов

Наджаф (Ирак). Шииты проводят церемонию в память о мученичестве имама Хусейна. Каждую ночь горят факелы в течение первых 10 дней Мухаррама, как часть традиционных траурных ритуалов

Варшава (Польша). Русло реки Висла обмелело из-за жары