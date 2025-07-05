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Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
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Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае

Над Киевом дым, а в Наджафе горят факелы

объектив haqqin.az
Отдел информации
11:50 645

Киев (Украина). Дым над городом после массированного удара российской армии

Газа (Палестина). Мать и дочь спешат в укрытие во время израильского удара по лагерю Аль-Бурейдж

Тель-Авив (Израиль). А на пляже баннер, призывающий спасти заложников, удерживаемых ХАМАС

Прага (Чехия). Масштабный блэкаут в Чехии.  Пассажирки отдыхают на полу в зале железнодорожного вокзала из-за задержки поездов

Наджаф (Ирак). Шииты проводят церемонию в память о мученичестве имама Хусейна. Каждую ночь горят факелы в течение первых 10 дней Мухаррама, как часть традиционных траурных ритуалов

Варшава (Польша). Русло реки Висла обмелело из-за жары

"Парад духов" в Таиланде

В Турции продолжаются аресты оппозиционных мэров
В Турции продолжаются аресты оппозиционных мэров
10:55 1179
Мир повис, а фронт рухнет
Мир повис, а фронт рухнет главная тема
01:12 7555
Над Киевом дым, а в Наджафе горят факелы
Над Киевом дым, а в Наджафе горят факелы объектив haqqin.az
11:50 646
Али Нагиев. Напутствие чекисту
Али Нагиев. Напутствие чекисту
11:43 839
А если труп врага не проплывет мимо?
А если труп врага не проплывет мимо? наша корреспонденция; все еще актуально
00:49 4218
В городах и районах Азербайджана акции по сдаче крови
В городах и районах Азербайджана акции по сдаче крови
11:26 527
Россия выпустила по Украине более 300 беспилотников: пострадали и дети
Россия выпустила по Украине более 300 беспилотников: пострадали и дети
11:11 566
ВСУ заявили об ударе по российскому аэродрому: там базируются истребители
ВСУ заявили об ударе по российскому аэродрому: там базируются истребители обновлено 10:26
10:26 3777
Трамп признает: Путин «хочет идти до конца и продолжать убивать людей»
Трамп признает: Путин «хочет идти до конца и продолжать убивать людей»
10:14 2146
Израиль изучает ответ ХАМАС, а Трамп анонсирует скорую «сделку по Газе»
Израиль изучает ответ ХАМАС, а Трамп анонсирует скорую «сделку по Газе»
09:34 686
Китай Путину: Ын – это наша корова
Китай Путину: Ын – это наша корова наше поле зрения
04:38 6307

ЭТО ВАЖНО

В Турции продолжаются аресты оппозиционных мэров
В Турции продолжаются аресты оппозиционных мэров
10:55 1179
Мир повис, а фронт рухнет
Мир повис, а фронт рухнет главная тема
01:12 7555
Над Киевом дым, а в Наджафе горят факелы
Над Киевом дым, а в Наджафе горят факелы объектив haqqin.az
11:50 646
Али Нагиев. Напутствие чекисту
Али Нагиев. Напутствие чекисту
11:43 839
А если труп врага не проплывет мимо?
А если труп врага не проплывет мимо? наша корреспонденция; все еще актуально
00:49 4218
В городах и районах Азербайджана акции по сдаче крови
В городах и районах Азербайджана акции по сдаче крови
11:26 527
Россия выпустила по Украине более 300 беспилотников: пострадали и дети
Россия выпустила по Украине более 300 беспилотников: пострадали и дети
11:11 566
ВСУ заявили об ударе по российскому аэродрому: там базируются истребители
ВСУ заявили об ударе по российскому аэродрому: там базируются истребители обновлено 10:26
10:26 3777
Трамп признает: Путин «хочет идти до конца и продолжать убивать людей»
Трамп признает: Путин «хочет идти до конца и продолжать убивать людей»
10:14 2146
Израиль изучает ответ ХАМАС, а Трамп анонсирует скорую «сделку по Газе»
Израиль изучает ответ ХАМАС, а Трамп анонсирует скорую «сделку по Газе»
09:34 686
Китай Путину: Ын – это наша корова
Китай Путину: Ын – это наша корова наше поле зрения
04:38 6307
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