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На Москву летели беспилотники

11:59 292

Московский аэропорт Шереметьево работает только на прием рейсов, вылеты приостановлены, рассказали в Росавиации.

Ранее в службе заявили, что в воздушном пространстве Московского региона действуют временные ограничения в некоторых секторах. «Из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого мэр российской столицы сообщил, что силами ПВО нейтрализованы два беспилотника, которые летели в направлении Москвы. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

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