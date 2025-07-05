На Москву летели беспилотники

Московский аэропорт Шереметьево работает только на прием рейсов, вылеты приостановлены, рассказали в Росавиации.

Ранее в службе заявили, что в воздушном пространстве Московского региона действуют временные ограничения в некоторых секторах. «Из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого мэр российской столицы сообщил, что силами ПВО нейтрализованы два беспилотника, которые летели в направлении Москвы. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.