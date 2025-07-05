Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи

На протяжении последних нескольких лет в Азербайджане фиксируется интенсивное снижение уровня воды в Каспийском море. Процесс охватывает весь прибрежный регион — от Бузовны и Шувелян до Пиршаги и Сумгаита. Из-за оттока моря там и тут возникают мелкие островки, ранее скрытые под водой. Ситуация вызывает растущее беспокойство как специалистов, так и местных жителей, особенно рыбаков, для которых изменение береговой линии означает серьезные проблемы с прибрежным рыболовством. Снижение уровня воды уже заметно бросается в глаза. Катера, когда-то регулярно курсировавшие вдоль побережья, прекратили рейсы около трех лет назад. Правда, в прошлом году судоходство было частично восстановлено, и катера вновь начали отходить от причала Морского вокзала. Однако с возвращением судов пришли и новые проблемы. Вдоль большей части бакинской бухты от бульвара Белого города и до Площади Государственного флага поверхность моря стала покрываться отложениями мазута, а воздух в прибрежной зоне наполнился устойчивым и резким запахом нефтепродуктов, особенно ощутимым в жаркие или ветреные дни. Дополняет эту удручающую картину белесая пена, оседающая на поверхности воды.

Бакинцы, привыкшие к прогулкам вдоль моря, становятся свидетелями резкой трансформации акватории. Один из отдыхающих рассказал, что по совету врачей уже более пяти лет ежедневно совершает часовые прогулки вдоль Приморского бульвара. И по его наблюдениям, берег постепенно отступает, а характерный нефтяной запах особенно заметно усилился за последние два года. Параллельно с экологическими изменениями налицо и биологические последствия. На обнажившихся прибрежных участках и скальных образованиях появились змеи, которых стало значительно больше, чем прежде. Один из местных жителей, указывая на свернувшуюся на камне черную рептилию, обратил наше внимание на то, что эти змеи не водяные, а земноводные, и их появление связано с изменением среды обитания и ухудшением экологической обстановки. Редакция haqqin.az обратилась с официальным запросом относительно источников загрязнения в Министерство экологии и природных ресурсов, где нам сообщили, что были проведены заборы проб воды и лабораторные анализы, в которых, по словам Джейхуна Мурадова, начальника Управления комплексного экологического мониторинга Каспия, были зафиксированы превышения допустимых норм по аммонийным ионам, биохимическому потреблению кислорода и нефтепродуктам. Одной из возможных причин загрязнения являются утечки из старых, давно эксплуатировавшихся и впоследствии законсервированных нефтегазовых скважин. Нефтепродукты, попадая в воду под воздействием ветра и течений, смещаются к берегу, где оседают в прибрежной зоне. Ситуацию усугубляет бесконтрольный сброс сточных вод из различных районов Апшеронского полуострова. По информации Министерства экологии и природных ресурсов, с целью принятия оперативных и системных мер уже направлены обращения в профильные государственные структуры.