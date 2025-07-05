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Евросоюз готовит санкции против Израиля

12:25 1457

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на следующей неделе озвучит варианты ограничительных мер в отношении Израиля в связи с его военной операцией в секторе Газа. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их сведениям, рассматривается несколько сценариев, включая полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС, санкции в отношении чиновников, военных и поселенцев. Кроме того, утверждают источники, Евросоюз может ограничить торговлю с Израилем, ввести эмбарго на поставки оружия или приостановить научно-техническое сотрудничество.

Euractriv отмечает, что приостановка Соглашения об ассоциации с ЕС возможна только в случае единогласной поддержки данной меры со стороны национальных правительств. По словам собеседников портала, наиболее вероятно, что Евросоюз ограничится санкциями в отношении конкретных лиц, как это уже сделали Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

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