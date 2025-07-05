После 100-летнего запрета в Сене разрешили купаться

Жители и гости Парижа с субботы могут купаться в реке Сене, власти французской столицы разрешили после более чем векового запрета, сообщает агентство AFP.

Несколько десятков пловцов, прибыв к месту погружения в Сену, под пристальным наблюдением спасателей нырнули в воду. Первые пловцы в разговоре с журналистами заявили, что вода в Сене «очень горячая».

Парижане и гости города могут поплавать на морской базе Брасс-Мари в историческом центре города, а также в районах Гренель и Берси на западе и востоке столицы Франции.

Запрет на купание в Сене был введен еще в 1923 году из-за чрезмерного загрязнения реки. С тех пор французские власти несколько раз обещали отменить запрет. Но к конкретным действиям перешли только перед летними Олимпийскими играми-2024, которые принимал Париж. Власти инвестировали 1,4 млрд евро в очистку Сены, чтобы на ней провели часть программы Игр.