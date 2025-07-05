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Трамп считает «нелепым» решение Ирана

12:49 1630

Президент США Дональд Трамп назвал «нелепым» решение Тегерана добиваться через механизмы ООН компенсации ущерба за удары по иранским ядерным объектам.

«Это довольно нелепо», - сказал президент Соединенных Штатов журналистам на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу заявил, что Тегеран требует от Совета Безопасности всемирной организации признать США и Израиль ответственными за агрессию против Ирана и обязать их выплатить компенсации и репарации.

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