Трамп считает «нелепым» решение Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал «нелепым» решение Тегерана добиваться через механизмы ООН компенсации ущерба за удары по иранским ядерным объектам.

«Это довольно нелепо», - сказал президент Соединенных Штатов журналистам на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу заявил, что Тегеран требует от Совета Безопасности всемирной организации признать США и Израиль ответственными за агрессию против Ирана и обязать их выплатить компенсации и репарации.