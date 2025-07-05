Израиль не сообщил о попаданиях Ирана по военным объектам

Информация о попаданиях иранских ракет по израильским военным объектам, включая крупную авиабазу, не была предана огласке. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

Отмечается, что шесть иранских ракет поразили пять объектов на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу. Издание утверждает, что в общей сложности в результате 12-дневного конфликта Иран нанес удары более чем по 40 объектам инфраструктуры Израиля.

В Армии обороны еврейского государства не стали комментировать сообщения о попаданиях в военные базы, но заявили, что «все соответствующие подразделения сохраняли функциональную преемственность на протяжении всей операции». По данным The Daily Telegraph, в общей сложности системы ПВО Израиля и США перехватили около 84% ракет.