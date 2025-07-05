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Париж призывает Лондон признать Палестину

13:03 611

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом официально признать Палестину в качестве независимого государства. Об этом сообщает издание The Telegraph, уточняя, что Париж усиливает дипломатическое давление на Лондон, продвигая идею признания в рамках международной инициативы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Инициатива Макрона уже вызвала резкую реакцию со стороны Израиля. Официальные представители еврейского государства заявили, что подобные шаги со стороны западных стран «фактически поощряют ХАМАС» и подрывают международные усилия по борьбе с терроризмом. В Израиле считают, что признание Палестины будет расценено как «награда за террор», пишут израильские СМИ.

Макрон еще весной высказывал готовность рассмотреть признание Палестины в рамках более широкой международной формулы, включающей прекращение огня, гарантии безопасности Израиля, разоружение ХАМАС и возвращение гуманитарного контроля над Газой палестинской администрации. Тогда же Франция, совместно с Саудовской Аравией, анонсировала намерение провести специальную конференцию ООН по вопросу признания Палестины, однако встреча была отложена из-за обострения конфликта в регионе.

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