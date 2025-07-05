В России засекретили демографические данные

Власти РФ закрыли практически всю демографическую статистику. В опубликованном на этой неделе докладе о социально-экономическом положении России за май не оказалось информации о естественном приросте населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов, миграции и даже о численности населения. Об этом пишет The Moscow Times.

Детальную статистику Росстат закрыл. В опубликованном в мае отчете «О естественном движении населения» за первый квартал и март оказались только общие цифры, без разбивки по регионам. После раздел не обновлялся.

«Нас полностью лишили информации о количестве людей в стране, сколько их рождается, сколько умирает», – констатируют аналитики MMI, призывая российское правительство «либо объяснить, почему эти данные закрыты, либо возобновить их публикацию».

Война резко ухудшила тяжелую демографическую ситуацию в России, напоминает TMT. Росстат прогнозировал, что к 2046 г. население России сократится до 138,8 млн человек: естественная убыль превысит 12 млн, но будет частично компенсирована миграционным приростом.