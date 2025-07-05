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Али Асадов встретился с делегацией ООН

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13:27 557

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной, были обсуждены перспективы сотрудничества. Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, на встрече была отмечена важность участия А.Алишахбаны в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества, прошедшем в городе Ханкенди, выражена удовлетворенность уровнем долгосрочного партнерства между Азербайджаном и UNESCAP.

Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки к 82-й сессии UNESCAP, которую планируется провести в апреле следующего года в Баку.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и UNESCAP в областях, представляющих взаимный интерес, подчеркнута важность продолжения эффективного сотрудничества в рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии – SPECA.

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