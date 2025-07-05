USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
Новость дня
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае

Турция и Испания построят 300-метровый суперавианосец

13:34 1163

Турция и Испания планируют построить 300-метровый суперавианосец, сообщает портал InfoDefensa.

Как заявил глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гергюн, «Турция и Испания договорились о начале совместной разработки крупного авианосца длиной порядка 300 метров, который будет служить в интересах флотов обеих стран».

Гергюн напомнил, что Турция объявляла в 2024 году о «запуске национальной программы MUGEM — нашего первого полноценного авианосца. Его длина составит около 285 метров. Но теперь, в рамках сотрудничества с Испанией, мы обсуждаем возможность создания ещё более крупного корабля, который будет оснащён катапультной  системой запуска и аэрофинишерами, соответствуя самым передовым стандартам».

Русские захватили два села у границы Днепропетровской области
Русские захватили два села у границы Днепропетровской области
14:50 285
Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова
Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова ФОТО
14:30 958
«Изменит климат в регионе»: Эрдоган о мире между Азербайджаном и Арменией
«Изменит климат в регионе»: Эрдоган о мире между Азербайджаном и Арменией
14:28 774
После арестов оппозиционных мэров Озель созвал экстренное заседание
После арестов оппозиционных мэров Озель созвал экстренное заседание обновлено 13:46
13:46 2936
Москва готовится к рывку в Африке
Москва готовится к рывку в Африке третья мировая
13:36 1808
Китай Путину: Ын – это наша корова
Китай Путину: Ын – это наша корова наше поле зрения; все еще актуально
04:38 7459
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи наш спецреп+фото
11:59 4565
Полет над гнездом Кремля
Полет над гнездом Кремля страшные времена
01:55 9479
Али Асадов встретился с делегацией ООН
Али Асадов встретился с делегацией ООН фото
13:27 558
Евросоюз готовит санкции против Израиля
Евросоюз готовит санкции против Израиля
12:25 1462
Мир повис, а фронт рухнет
Мир повис, а фронт рухнет главная тема
01:12 8584

ЭТО ВАЖНО

Русские захватили два села у границы Днепропетровской области
Русские захватили два села у границы Днепропетровской области
14:50 285
Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова
Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова ФОТО
14:30 958
«Изменит климат в регионе»: Эрдоган о мире между Азербайджаном и Арменией
«Изменит климат в регионе»: Эрдоган о мире между Азербайджаном и Арменией
14:28 774
После арестов оппозиционных мэров Озель созвал экстренное заседание
После арестов оппозиционных мэров Озель созвал экстренное заседание обновлено 13:46
13:46 2936
Москва готовится к рывку в Африке
Москва готовится к рывку в Африке третья мировая
13:36 1808
Китай Путину: Ын – это наша корова
Китай Путину: Ын – это наша корова наше поле зрения; все еще актуально
04:38 7459
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи наш спецреп+фото
11:59 4565
Полет над гнездом Кремля
Полет над гнездом Кремля страшные времена
01:55 9479
Али Асадов встретился с делегацией ООН
Али Асадов встретился с делегацией ООН фото
13:27 558
Евросоюз готовит санкции против Израиля
Евросоюз готовит санкции против Израиля
12:25 1462
Мир повис, а фронт рухнет
Мир повис, а фронт рухнет главная тема
01:12 8584
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться