Турция и Испания построят 300-метровый суперавианосец

Турция и Испания планируют построить 300-метровый суперавианосец, сообщает портал InfoDefensa.

Как заявил глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гергюн, «Турция и Испания договорились о начале совместной разработки крупного авианосца длиной порядка 300 метров, который будет служить в интересах флотов обеих стран».

Гергюн напомнил, что Турция объявляла в 2024 году о «запуске национальной программы MUGEM — нашего первого полноценного авианосца. Его длина составит около 285 метров. Но теперь, в рамках сотрудничества с Испанией, мы обсуждаем возможность создания ещё более крупного корабля, который будет оснащён катапультной системой запуска и аэрофинишерами, соответствуя самым передовым стандартам».