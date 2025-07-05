Москва готовится к рывку в Африке

Кремль наращивает свое военное присутствие в Африке, поставляя находящимся на этом континенте российским формированиям тяжелое вооружение и современную технику. Пока Запад занят войной России против Украины и Ближний Восток наблюдает, чем обернутся разборки между Ираном с одной стороны - и Израилем, и США с другой, Москва тайно готовится к рывку в Африке.

Российские грузовые суда «Балтийский лидер», «Патрия» и другие - как правило находящиеся под западными санкциями, что никак не влияет на их активность - регулярно швартуются у африканского побережья, в портах Гвинеи, сгружая там военные грузы, которые затем сухопутным путем доставляются в Мали и далее. Тяжелые грузовые самолеты военно-космических сил России садятся на временные полосы ливийской авиабазы Матан аль-Сарра, оставляя там груз, либо дозаправляются и следуют в Буркина-Фасо, Нигер и Центральноафриканскую республику. Номенклатура перевозимых ими грузов достаточно однотипна – оружие, боеприпасы и военная техника – от гаубиц до тяжелых бронемашин, от установок радиоэлектронной борьбы до других грозных и дорогостоящих игрушек. Ну и личный состав, конечно. Его не так много, как этого хотелось бы Москве – но война в Украине вносит свои поправки. Поэтому сейчас в приоритетах российских военных из российского Африканского корпуса – забазироваться, накопить запасы, а уж потом приступать к активным действиям. Раньше всем этим занимался «Вагнер» Евгения Пригожина, и занимался достаточно успешно. Но после того, как он, по официальной российской версии неосмотрительно решил поиграть гранатами в пассажирском самолете, вследствие чего весь командный состав «композиторов» погиб – российские власти решили, что хватит нам сюрпризов, экспансия в Африку дело серьезное и должно находиться в столь же серьезных руках. Так возник российский Африканский корпус, а точнее – в/ч 29155, которой командует генерал-майор разведывательного управления Генштаба ВС РФ Андрей Аверьянов, а непосредственным куратором назначен генерал армии и Герой России Юнус-Бек Евкуров, заместитель российского министра обороны.

С такой «крышей» заявки на материально-техническое снабжение Африканского корпуса выполняются без задержек. Начальники складов и начальники служб тыла поначалу еще пытались сослаться на то, что «выдать не имеем возможности в связи с исчерпанием запасов в Украине», но получили грозную шифрограмму из Генштаба: «Выдать все и по запросу». После чего снабжение Африканского корпуса идет бесперебойно – проект Кремля, а с этим не шутят. Техника, оружие и снаряжения-то нашлись – не хватает людей. На ливийской авиабазе Матан аль-Сарра с этим как-то выкрутились, завербовав в ряды Африканского корпуса бывших сирийских военнослужащих, бежавших после победы аш-Шараа. Но, думаю, командование корпусом и дальше выход из ситуации найдет - после поражения иранской «Оси сопротивления» осталось достаточно много «бесхозных кадров», которые раньше сидели на зарплате у Тегерана, а теперь остались без работы. Кстати, Матан аль-Сарра, подконтрольная Хафтару, стратегически расположена необычайно выгодно – неподалеку от суданской и египетской границы, а главное – вблизи от границ Ливии с Чадом, в который российское командование совершенно не прочь зайти для оказания «помощи в борьбе с западным неоколониализмом».