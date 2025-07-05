Делегация ООН пришла и в Минздрав Азербайджана

В заявлении Минздрава по этой встрече говорится, что министр здравоохранения Теймур Мусаев рассказал о плодотворном сотрудничестве Азербайджана с различными специализированными структурами ООН, в том числе с UNESCAP. Министр отметил, что Азербайджан стал членом Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану в 1992 году, и за этот период наладил двусторонние отношения на высоком уровне с большинством государств-членов UNESCAP.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.

Заявив, что UNESCAP является важной платформой для сотрудничества, особенно в сфере цифровизации, транспортной, энергетической и других представляющих взаимный интерес областях, министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Поблагодарив за теплый прием, исполнительный секретарь UNESCAP подчеркнула, что проведенный в ноябре 2023 года в Азербайджане и приуроченный к 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) саммит стал знаменательным событием. Выразив заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана, Армида Салсия Алишахбана отметила, что UNESCAP и впредь будет содействовать развитию цифрового здравоохранения в странах - членах Организации.

На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.