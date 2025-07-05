Когда начнется разоружение PKK?

Разоружение террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) начнется на предстоящей неделе на севере Ирака, передает турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление прокурдской партии DEM.

Отмечается, что поэтапный процесс будет открыт для СМИ и контролироваться Национальной разведывательной организацией (MIT).

По информации телеканала, по результатам будут подготовлены отчеты, саму процедуру разоружения PKK планируют завершить к осени 2025 года.

Ранее сообщалось, что неизвестно, куда отправятся боевики после сдачи оружия, в частности, те, кто не является этническим турком.

О самороспуске РПК стало известно 12 мая. Соответствующее решение принял конгресс организации.