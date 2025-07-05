Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

«Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность. Мы считаем, что вопрос будет решен проще и разумнее с помощью заявлений, которые смягчат дипломатическую напряженность. Я надеюсь, что негативные события в отношениях между двумя странами прекратятся как можно скорее. Мы очень хотим, чтобы произошедшие печальные события не нанесли непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном», - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.

По словам президента Турции, следует подходить к вопросу сдержанно. «Мы знаем, что наши два друга находятся на уровне взаимопонимания для преодоления этой проблемы. Мы будем продолжать поддерживать конструктивные шаги, которые будут предприняты для решения проблемы. Нашим приоритетом будет недопущение резкой эскалации, которая подорвала бы с таким трудом достигнутую стабильность в регионе, ставшем свидетелем достаточного количества войн и конфликтов. Кавказ больше не может терпеть новый конфликт. Я верю, что мы решим этот вопрос с помощью дипломатических процессов, заняв сторону спокойствия. Этот вопрос был включен в нашу повестку дня во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Ильхам делает очень осторожный и осмотрительный шаг. Он не сторонник преследования и эскалации этого вопроса. Из заявлений Ильхама я понял это», - сказал турецкий лидер.